Albert Verlinde trekt boetekleed aan na beschuldiging Humberto Tan: ‘Domme uitspraken’

Albert Verlinde trok gisteravond bij Shownieuws het boetekleed aan voor zijn beschuldigen richting Humberto Tan. Zijn uitspraken over het mogelijke wangedrag van Tan zorgden nogal voor wat ophef en Tan deed zelfs aangifte tegen Verlinde. Gisteren bood de entertainmentdeskundige op televisie zijn excuses aan voor zijn „idiote, domme uitspraken”.

Zo’n beetje heel medialand is in rep en roer door het schandaal rondom The Voice of Holland en alle beschuldigingen over wangedrag van BN’ers. Zo dacht entertainmentdeskundige Albert Verlinde vorige week met een scoop naar buiten te treden over RTL-presentator Humberto Tan. Ook Tan zou, volgens Verlinde, weleens buiten het boekje gaan en voornamelijk vrouwelijke talkshowgasten van zijn RTL Late Night ongepaste berichten sturen. Aan de desk van Shownieuws claimde Verlinde dat meerdere werknemers daarom waren opgestapt.



Beschuldigingen Albert Verlinde naar Humberto Tan

Een furieuze Tan haalde direct uit naar Verlinde via Twitter. De RTL Late Night-presentator kreeg ook veel bijval van collega’s en oud-talkshowgasten. Tan liet het er niet bij zitten en deed aangifte van „smaad en laster” tegen de entertainmentdeskundige.



Zo stuurde ik na de uitzending ook Albert na de uitzending een bedankapp. pic.twitter.com/Eo17msXgx9 — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 17, 2022



For the record: de bedank-appjes van @HumbertoTan in míjn telefoon zijn altijd hoffelijk en leuk. Misschien moeten iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega’s menen te moeten insinueren — Claudia de Breij (@claudiadebreij) January 17, 2022

Excuses van Albert Verlinde

Later krabbelde Verlinde ineens terug en noemde hij zijn aantijgingen een „misverstand” en „niet zo bedoeld”. Ook was de timing van zijn beschuldigingen achteraf niet echt handig, vond hij zelf. En kijkers hadden hem, naar eigen zeggen, verkeerd begrepen.

Maar gisteravond was het tijd voor een echt excuus. Aan de desk bij Shownieuws trekt hij het boetekleed aan. „Nu ik toch aan het woord ben, wil ik heel graag iets zeggen”, begint hij. „Het is nu ruim een week geleden dat ik die belachelijke en stomme uitspraken deed over Humberto Tan. Ik wil echt hierbij zeggen dat ik ongelooflijk veel spijt heb en mijn oprechte excuses aanbied aan Humberto voor die idiote, domme uitspraken.” Presentatrice Tooske Ragas wijdt er daarna weinig woorden aan en eindigt met: „Nou, wat fijn dat dat gezegd is.”

Of Tan zijn aangifte na het excuus van Verlinde intrekt, is nog onduidelijk.

Wil je de hele uitzending van Shownieuws bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.