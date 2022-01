Je kunt The Beatles nu kopen als crypto: dit is hoe het zit

Alles wordt crypto, inclusief de ooit zo lekker analoge popcultuur. Zo werd eerder deze week nog de eerste Pulp Fiction-NFT verkocht voor 1,1 miljoen dollar. Nu gaat de zoon van John Lennon met The Beatles aan de haal.

NFT staat voor non-fungible token. Dat is een niet-vervangbare token, ondersteund door blockchain-technologie, waarop ook bijvoorbeeld de crypto is gebaseerd. Aan het unieke stukje code op internet is een werk gekoppeld. Dat kan (digitale) kunst zijn, een videofragment of andere creatieve uitingen. De koper krijgt de rechten over het betreffende kunstwerk. Ter illustratie: deze simpele JPG-collage van Beeple leverde 69,3 miljoen dollar op.

De oudste zoon van John Lennon, Julian, gaat een reeks spullen van zijn vader uit zijn persoonlijke verzameling digitaliseren en verkopen als non-fungible tokens (NFT’s). Ook memorabilia van The Beatles gaan op deze manier onder de digitale hamer. De crypto-veiling vindt plaats op 7 februari. Hiermee biedt Julian naar eigen zeggen fans van The Beatles de kans om ‚Äěeen stuk muziekgeschiedenis” te bezitten.

We're absolutely thrilled to be working with @JulianLennon to bring "Lennon Connection: The NFT Collection" to life, in collaboration with @JuliensAuctions.

Bidding is officially live for the next 13 days. Check out the collection here: https://t.co/ogNRAkvo37 pic.twitter.com/6g6oGYZzVB

— YellowHeart (@YellowHeartNFT) January 24, 2022