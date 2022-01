Humberto Tan doet aangifte tegen Albert Verlinde na beschuldigingen

Humberto Tan doet aangifte tegen showbizzkenner Albert Verlinde om „lasterlijke” uitspraken. Gisteravond beschuldigde Verlinde Tan van wangedrag en het versturen van ongewenste berichten naar vrouwen. Tan laat het er niet bij zitten en neemt vervolgstappen.

Er is een hele hoop gaande in showbizzland. Aantijgingen richting The Voice of Holland, Linda de Mol die haar overspelende man verlaat en ineens wordt ook Humberto Tan beschuldigd van wangedrag. Eerder vandaag schreef Metro over de beweringen van Albert Verlinde gisteravond aan de desk bij Shownieuws. Daar verkondigde hij dat Tan ongepaste berichtjes stuurde naar voornamelijk vrouwelijke talkshowgasten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste Albert, je hebt mij in één adem genoemd met de misstanden bij The Voice. We kennen elkaar goed, je hebt mijn nummer en toch heb je mij niet gebeld om je "verhaal" te checken. Er ligt geen klacht bij RTL noch bij Blue Circle. Er is 1 klacht: van jou. Wat zijn je motieven? — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 17, 2022

Aangifte tegen Albert Verlinde

En daar was opnieuw een media-rel geboren. Tan liet zich gisteravond vrij snel uit op Twitter en kwam met zijn kant van het verhaal. Hij meldt dat hij alle talkshowgasten na afloop van zijn shows bedankt. „Mannen en vrouwen.” Hij haalde zelfs een bericht aan waarin hij Verlinde ooit in 2017 ook een dankbericht stuurde. Tan noemde de beschuldigingen van Verlinde „pure smaad”. Maar daar laat de presentator het niet bij. Hij doet aangifte tegen de entertainmentdeskundige.



Zo stuurde ik na de uitzending ook Albert na de uitzending een bedankapp. pic.twitter.com/Eo17msXgx9 — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 17, 2022

Zo stuurde ik na de uitzending ook Albert na de uitzending een bedankapp. pic.twitter.com/Eo17msXgx9 — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 17, 2022

BN’ers nemen het op voor Humberto Tan

Volgens Verlinde ging Tan rond 2015 en 2016 te ver achter de schermen van talkshow RTL Late Night. „Het is binnen RTL, en we hebben het verhaal Dionne Stax meegemaakt, ook wel bekend dat Humberto de neiging had om vrouwen die leuk waren, om daar contact mee te zoeken na de uitzending”, zegt Verlinde. „Waarom vertel ik dat nou? Niet om Humberto te naaien. Maar omdat ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan die zeiden: ‘Het lijkt wel of ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow’.”

Later vandaag verdedigden verschillende BN’ers Tan. Cabaretière Claudia de Breij, schrijfster Saskia Noort, schrijfster Susan Smit nemen het voor de presentator op, die volgens hen altijd „hoffelijk” zijn talkshowgasten bedankt. Ook actrice Marian Mudder, Meiland-biograaf Jan Dijkgraaf en Sportraad-voorzitter Michael van Praag kozen partij voor de presentator.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

For the record: de bedank-appjes van @HumbertoTan in míjn telefoon zijn altijd hoffelijk en leuk. Misschien moeten iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega’s menen te moeten insinueren — Claudia de Breij (@claudiadebreij) January 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van alle talkshowhosts die ik heb mogen ontmoeten, is @HumbertoTan de meest gastvrije, hoffelijke en integere. Zijn appjes de dag na uitzending waren altijd correct. Hij gaf je het gevoel dat er geen afstand tussen host en gast bestond. Kom daar nog maar eens om. https://t.co/MPhKhd5URI — Saskia Noort (@saskianoort) January 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kom nog uit de tijd dat de presentator (Barend & Van Dorp) je de volgende dag even persoonlijk belden, @HumbertoTan stuurde altijd een appje. Dat verdacht maken geeft aan dat je het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en zorg voor je gasten niet kent. — Susan Smit (@susansmitauteur) January 17, 2022

Gesprek van de dag

Op Twitter zijn de hele dag de aantijgingen en geruchten over bekend Nederland het gesprek van de dag. Waarschijnlijk is het laatste woord ook hierover nog niet gezegd.