Albert Verlinde krabbelt terug na beschuldigingen Humberto Tan: ‘Misverstand’ en ‘niet zo bedoeld’

Mocht je gisteren om de een of andere reden van de radar zijn geweest? Er is nogal wat gaande in showbizzland. Wangedrag, beschuldigingen en BN’ers zijn in rep en roer. Ook Albert Verlinde beschuldigde Humberto Tan zondag van wangedrag, wat leidde tot een aangifte van Tan tegen Verlinde. Gisteren bij Shownieuws krabbelde Verlinde ineens terug en noemde hij zijn aantijgingen een „misverstand” en „niet zo bedoeld”.

The Voice of Holland van de buis, de breuk van Linda de Mol en Jeroen Rietbergen en Humberto Tan die vrouwen lastigvalt. Of tenminste, dat laatste riep Albert Verlinde zondagavond aan de desk bij Shownieuws. Een beledigde Tan reageerde op de aantijgingen en noemde het „pure smaad”. Ook kreeg hij veel bijval van mannelijke en vrouwelijke collega’s uit medialand. Hij liet het er niet bij zitten en deed aangifte van „lasterlijke uitspraken”.



Albert Verlinde beschuldigde Humberto Tan

Het misbruikschandaal bij The Voice of Holland was voor Verlinde de ingang om ook Tan aan de hoogste boom te hangen. Volgens de entertainmentdeskundige zocht Tan rond 2015 en 2016 voornamelijk contact met zijn vrouwelijke talkshowgasten van RTL Late Night. De woorden van Verlinde: „Ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan. Die zeiden: ‘Het lijkt wel of ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow.’” Hij pleitte voor een breed onderzoek binnen RTL en dus ook naar presentator Tan.

Volgens Tan gaat Verlinde hiermee over een grens. Hij verduidelijkte op Twitter dat hij al zijn talshowgasten persoonlijk bedankte en gaf een voorbeeld van een Whatsapp-gesprek met Verlinde zelf. Verlinde weigerde gisterochtend en -middag te reageren op zijn uitspraken.



Verlinde krabbelt terug

Gisteren schoof Verlinde opnieuw aan bij Shownieuws. En daar leek hij een stuk genuanceerder over Tan. Hij vertelde over de aangifte en dat hij zoiets „nog nooit heeft meegemaakt”. Waarom Verlinde gistermiddag geen reactie wilde geven? „Ik wilde gewoon in één keer vertellen hoe ik erin sta en ik wilde het niet in snippertjes doen in de loop van de dag, want dan gaat dat weer een eigen leven leiden.”



Beste Albert, je hebt mij in één adem genoemd met de misstanden bij The Voice. We kennen elkaar goed, je hebt mijn nummer en toch heb je mij niet gebeld om je "verhaal" te checken. Er ligt geen klacht bij RTL noch bij Blue Circle. Er is 1 klacht: van jou. Wat zijn je motieven? — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 17, 2022

Aan de desk van Shownieuws legde Verlinde uit dat het inmiddels een „groot misverstand” is geworden. Volgens Verlinde heeft hij namelijk nooit gezegd dat Tan „ongepaste appjes” naar vrouwen stuurde en heeft hij ook niet opgenoemd dat Tan „ongewenst gedrag” vertoonde. Verlinde noemde gisteren dat er „dingen spelen” en de bedrijfscultuur van RTL destijds zorgelijk was.

Niet vergelijken met The Voice of Holland

De entertainmentdeskundige realiseerde zich, naar eigen zeggen, zondag niet dat de timing van dit gerucht wellicht niet echt handig was. „Daar heb ik me compleet in vergist.” Daarmee bedoelt de Shownieuws-presentator het misbruikschandaal bij The Voice. „Het kwam over alsof ik Humberto op één hoop gooide met die zaken.”

Maar daar neemt Verlinde zijn woorden terug. „Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Het is niet grensoverschrijdend en het heeft niets te maken met machtsmisbruik of minderjarigen.” Daarover legt Verlinde uit dat hij dat „absoluut niet bedoeld heeft”.

Kritiek op Verlinde

Verlinde kon gisteren op social media ook op de nodige kritiek rekenen. Onder meer omdat hij met de beschuldigende vinger naar RTL wees, waar hij zelf jaren werkte en zijn ex-man en oud-burgemeester Onno Hoes ooit ook in een mediarel belandde. Ook bij Beau gisteravond noemde onder meer advocate Meike Lubbers de actie van Verlinde „best wel zwak” en ze vreest dat Verlinde „bang is”. Bij Beau deden gisteravond oud-The Voice-kandidaten hun verhaal



For the record: de bedank-appjes van @HumbertoTan in míjn telefoon zijn altijd hoffelijk en leuk. Misschien moeten iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega’s menen te moeten insinueren — Claudia de Breij (@claudiadebreij) January 17, 2022

