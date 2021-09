Royce de Vries openhartig bij Khalid & Sophie over dood Peter R. de Vries

Royce de Vries, de zoon van de in juli overleden Peter R. de Vries, schoof gisteren aan bij Khalid & Sophie. Daar vertelde hij openhartig over de dood van zijn vader, de nasleep daarvan én over de hechte band die hij al van kleins af aan had met zijn vader. Presentator Khalid Kasem begint dan ook met: „De beste vriend van Peter. Jullie band was ongelooflijk hecht.”

„Ik zag mijn vader iedere dag”, begint Royce zijn openhartige verhaal. „We werkten samen, bespraken alles samen. Ik zei altijd gekscherend: ‘We werken samen, bellen vijf keer per dag, en als ik na een lange dag moe op de bank plof en de tv aanzet, zie ik hem potverdomme weer'”, met een klein lachje. Enkele dagen na de aanslag deelde Royce een foto met zijn vader, en werd hij overspoeld met likes.

Openhartige verhaal van Royce de Vries bij Khalid & Sophie

Volgens Royce was hun relatie ‘intensief’, en dat is ook altijd zo geweest. „Toen ik vijf was, gingen we hand in hand naar de voetbalclub en die hand heb ik eigenlijk nooit losgelaten. Mijn vader was iemand die 60, 70 uur per week werkte, maar altijd tijd maakte voor mij en mijn zus.” Daarna beschrijft Royce de Vries de talloze hobby’s die hij samen met zijn vader ondernam: bergbeklimmen, sportduiken en ga zo verder.



Royce de Vries vertelt openhartig over de sterke band die hij al van jongs af aan met zijn vader had. #KhalidEnSophie pic.twitter.com/xGSJxId4AI — Khalid & Sophie (@khalidensophie) August 31, 2021

Kort na de aanslag kwam Royce naar buiten met het statement dat zijn „grootste nachtmerrie” werkelijkheid was geworden.

Aanslag op Peter R. de Vries

Na de aanslag op Peter R. de Vries, op 6 juli, was veel onzeker. Een groot deel van Nederland leek in een staat van rouw te zijn, en voor zijn familie was dat des te erger. Maar volgens Royce de Vries was het onzekere ook juist wat hen hoop gaf. Over het moment dat hij over de aanslag hoorde, zegt hij: „Dat is een moment dat je de rest van je leven niet meer vergeet. Ik was thuis aan het werk en rond 19.40 uur werd ik gebeld door Peter Schouten. Hij stelde de vraag: ‘Royce, hoe is het met je vader?’. Toen vroeg ik: ‘Waarom stel je die vraag aan mij?’. Waarop Peter reageerde dat ik ‘het’ dus nog niet wist. Ook zei hij dat hij niet wist of hij wel de juiste persoon was om het te vertellen.”

Maar Royce de Vries voelde op dat moment al dat er iets aan de hand was. „Ik zei: ‘Zeg me alsjeblieft wat er aan de hand is'”, en dus vertelde Schouten hem dat hij ‘via via’ had gehoord dat Peter R. de Vries was neergeschoten. Daarna belde presentator Khalid Kasem, advocaat-collega van Royce, hem op. „Ik voelde aan dat jij niet belde om gezellig bij te praten. Ik nam op en jij stelde dezelfde vraag.”

Even daarvoor was de Khalid & Sophie-presentator gebeld door Humberto Tan, die weer van iemand van RTL Boulevard had gehoord dat Peter R. de Vries was neergeschoten. Royce: „Daarna probeerde ik eerst m’n vader te bellen, want het was min of meer een gerucht. Hij nam natuurlijk niet op, dus belde ik Humberto, en daarna ging ik zelf op onderzoek uit. Snel kwam ik erachter dat het klopte, en dat het vrij ernstig was.”



Royce neemt ons mee naar 6 juli, de dag waarop Peter R. werd neergeschoten. Hij vertelt hoe de dag na dat ene telefoontje verliep: “De hoop bestond eruit, dat de artsen zeiden dat de situatie onzeker was”. #KhalidEnSophie pic.twitter.com/T2uugElqpa — Khalid & Sophie (@khalidensophie) August 31, 2021

‘Onzekerheid gaf ons hoop’

Toen Royce eenmaal doorhad dat zijn vader niet meer op de Lange Leidsedwarsstraat lag, maar in het ziekenhuis, reden hij en zijn vriendin daar ‘met een noodgang’ heen. „Daar stonden allerlei agenten met automatische wapens, dus dat was sowieso een surrealistisch beeld. Ik kwam gelijk aan met mijn zus, en dan zetten ze je in een familiekamer en moet je maar wachten. Uiteindelijk komt er dan een trauma-arts binnen, die vertelt hoe het met hem is.”

Kasem: „Jij twitterde destijds dat jullie leefden tussen hoop en vrees. Vrees kan iedereen begrijpen, maar hoe ziet hoop eruit tijdens zulke dagen?” Volgens Royce gaf de onzekerheid van de situatie hen hoop. „De arts zei steeds dat de situatie onzeker was, en zolang dat onzeker is, is er ook nog een beetje hoop dat hij herstelt.” Na een week kregen Royce en zijn familie echter bericht dat er geen hoop meer was.

