Zoon Peter R. de Vries deelt foto samen met vader en wordt overspoeld met likes

Royce de Vries, de zoon van de dinsdag neergeschoten Peter R. de Vries, heeft vanochtend op Twitter een foto gedeeld van zijn vader en hem. Bij de foto, die van voor de aanslag op de misdaadverslaggever is, staat een hartje.

Op de afbeelding is de misdaadverslaggever lachend te zien met naast hem zijn zoon. Het bericht heeft inmiddels duizenden likes gekregen. Ook wordt er massaal op de post gereageerd om hem sterkte te wensen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is het tweede bericht dat Royce de Vries de wereld instuurt na de aanslag op zijn vader. In zijn eerste tweet, een dag na de aanslag op zijn vader, schreef hij: „Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie — Royce de Vries (@Roycedevries01) July 7, 2021

Toestand De Vries nog altijd kritiek

De Vries werd dinsdag in Amsterdam neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat, kort na een uitzending van RTL Boulevard waar hij te gast was. Volgens de laatste berichten ligt De Vries nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn geen berichten dat zijn situatie verslechtert. „Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt”, liet de familie donderdag in een verklaring via RTL Boulevard weten.

De advocaten van kroongetuige in het Marengoproces, Nabil B., hebben De Vries gisteren in het ziekenhuis opgezocht. „We spreken ook tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug. Het is gewoon heel erg hard”, zei Onne de Jong, één van de advocaten.

Vermoedelijke schutter aangehouden

Vlak nadat De Vries werd neergeschoten werden er drie verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Een van hen, een 18-jarige Amsterdammer, is inmiddels weer vrijgelaten. Hij was aangehouden omdat hij voldeed aan het verspreide signalement, maar bleek niets met de zaak te maken te hebben. De twee anderen, een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pool uit het Gelderse dorp Maurik, zitten nog altijd vast. Het is niet duidelijk of zij een opdrachtgever hadden maar het politieonderzoek zou in de richting van Ridouan T. wijzen, zo meldt het AD.