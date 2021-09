Sigrid Kaag naar Qatar, overleg over hervatten evacuaties uit Afghanistan

Vandaag zal demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag overleggen over de mogelijke hervatting van de evacuatie uit Afghanistan. Dat doet ze in Doha, Qatar, met haar Qatarese ambtgenoot. Ze praten onder meer over de mogelijkheid om het vliegveld van Kabul te openen, het belang van veilige vertrekroutes voor evacués en mogelijke ondersteuning van Qatar daarbij.

De Taliban overrompelden Westerse landen door de snelheid van hun machtsgreep. Half augustus nam de extremistische islamitische beweging de Afghaanse hoofdstad Kabul al in. Vorige week donderdag moest Nederland de evacuatiemissie stoppen. Er zijn naar verluidt honderden Nederlanders en Afghanen achtergebleven die hadden willen vertrekken. De kans bestaat dus dat zij alsnog opgehaald worden.

Kaag ook nog naar Pakistan en Turkije

Vandaag reist Kaag nog door naar Islamabad, in Pakistan. Dat land heeft grote invloed in Afghanistan. Morgen is ze in de Turkse hoofdstad Ankara om de ontwikkelingen in Afghanistan te bespreken. De Turken hebben aangeboden het vliegveld van Kabul te beveiligen.

De minister sluit de reis morgen af in Slovenië, waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken informeel bijeenkomen. Afghanistan is een belangrijk onderwerp op de agenda van de bewindslieden.

Vluchtelingen Afghanistan in Nederland

Afghaanse vluchtelingen die in Nederland zijn, zitten hier vaak met een dubbel gevoel. Blijdschap aan de ene kant, omdat ze Afghanistan enigszins veilig konden verlaten. Maar aan de andere kant speelt angst nog steeds een grote rol. Angst voor vrienden en familie bijvoorbeeld, die nog in het door de Taliban ‘geregeerde’ Afghanistan zitten.

Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan twee weken geleden heeft Nederland ruim 2500 mensen geëvacueerd. Ongeveer 1600 van hen hadden Nederland als eindbestemming. De evacués worden onder meer opgevangen op terreinen van Defensie, zoals in Zoutkamp. En kwamen er vluchtelingen naar Harskamp, waar inwoners direct protesteerden en rellen schopten. Demissionair premier Mark Rutte vroeg zich in een reactie af ‘hoe je zoiets in je hoofd haalt‘.