Zoon Peter R. de Vries: ‘Grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden’

De zoon van Peter R. de Vries, advocaat Royce de Vries, heeft via Twitter gereageerd op de aanslag op zijn vader. Hij bedankt voor de vele steunbetuigingen uit het land.

„Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden”, schrijft hij.

De Vries vecht in het ziekenhuis voor zijn leven.



Korpschef: ‘Aanslag mag niet onbestraft blijven’

De misdaadverslaggever werd gisteravond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Twee verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt dan of de hechtenis langer gaat duren.

Inmiddels is bekend dat de twee verdachten een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige Rotterdammer zijn. Ze zitten vast in volledige beperking, meldde de politie vanochtend. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Een derde verdachte, een 18-jarige man die was aangehouden in Amsterdam-Oost, is vrijgelaten. Hij is niet langer een verdachte.

Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie meldt op Twitter dat „deze vreselijke aanslag op Peter R. de Vries niet onbestraft mag blijven. Goed dat er verdachten zijn aangehouden”, schrijft hij.



