Kijkers enthousiast over ‘no nonsense-mentaliteit’ Caroline van der Plas bij Jinek

BBB-partijleider Caroline van der Plas schoof gisteravond aan bij Jinek. Dit om te praten over de twee zusjes Valk die hun huurwoning uit moeten, vlak na het overlijden van hun moeder. Van der Plas steunt de zussen en haar ‘straight to the point’-uitspraken vallen in de smaak bij kijkers.

De twee zussen Fabiënne (19) en Valerie (18) Valk uit Enschede woonden jaren samen met hun moeder in een sociale huurwoning. Vorig jaar werd hun moeder ernstig ziek en afgelopen december overleed zij.

Caroline van der Plas bij Jinek

Deze week zijn de zusjes voorpaginanieuws. Vlak na de dood van hun moeder kregen de zusjes een brief op de mat waarin stond dat zij binnen zes maanden hun huurhuis moesten verlaten. Politica Caroline van der Plas stelde Kamervragen over de situatie van de meisjes.



BBB is nou niet echt mijn partij, maar ik denk dat we blij mogen zijn met een politica als @lientje1967. Respect. #jinek — Gewoon Chriz (@GewoonChriz) August 31, 2021

De zussen moesten eigenlijk vandaag hun huis verlaten, maar krijgen na alle commotie uitstel. Hun zieke moeder had graag gewild dat ze in de huurwoning konden blijven. Maar dat bleek niet zo te zijn. „Ik vind het harteloos dat ze het zo doen”, vertelt zus Valerie.

Caroline van der Plas steunt zusjes na overlijden moeder

Caroline van der Plas is partijleider van BoerBurgerBeweging (BBB) en maakt zich hard voor de zaak. „Hoe harteloos zijn we in Nederland. Ik vind het vreemd dat na een overlijden er een systeem gaat werken in plaats van een mens. Een kil en koud systeem.”

Ze benadrukt dat nabestaanden wel iets anders aan hun hoofd hebben. „Maar je wordt gewoon op straat gezet.” De zusjes zochten wel naar een alternatief, maar leggen bij Jinek uit dat de woningnood in Enschede en de hoge huurprijzen momenteel roet in het eten gooien.



#Jinek Ik ben het niet altijd met Caroline van der Plas (@lientje1967) eens, maar wat heb ik r onderschat zeg. Mag d'r wel! Eindelijk eens iemand in de kamer die gewoon straight to the point is. — Floor Janssen (@janssensnuf) August 31, 2021

‘Weeskinderen zet je niet op straat’

De situatie van Fabiënne en Valerie komt vaker voor. Wanneer een kind wees wordt en het in een sociale huurwoning woont, erft het kind het huurcontract niet. Vaak kunnen de jonge nabestaanden niet zelf de huur ophoesten. Volgens regelgeving moet een wees binnen twee maanden de woning verlaten.

De politiek valt over de regeltjes omtrent weeskinderen. Van der Plas spreekt duidelijke taal. „Dit doen wij niet. Weeskinderen zet je niet op straat.” Zij wil dat deze kwestie wordt vastgelegd in de wet.

De woningbouwvereniging Ons Huis kreeg na het nieuws van zusjes behoorlijk wat over zich heen. Er werd zelfs brand gesticht bij het gebouw en de muren werden beklad. Iets waar de zusjes „ver van uit de buurt willen blijven”.

Zusjes wilden huurhuis behouden

Van der Plas begrijpt niet dat de woningbouwvereniging geen vragen stelde bij de besluiten. „Ik snap niet dat in al die maanden dat dit speelt niemand zich afvraagt: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Waarom doen we dit eigenlijk?'”. Volgens haar is de situatie schrijnend. „Regels zijn regels, maar niemand die daar werkt die denkt: Dit kan helemaal niet.”



Het is niet mijn partij. Niet per se mijn visie. Maar wat is @lientje1967 een heerlijke vrouw. En niet lullen over té vaak in de media. Ze heeft gewoon doorgewerkt terwijl de rest op vakantie ging. Wat een tikje asociaal is in de coronacrisis #jinek — Marieke Derksen (@mariekederksen3) August 31, 2021

De zusjes twijfelen zelf over een goede afloop. Maar volgens Eva Jinek zorgt Caroline van der Plas daar wel voor „De beuk erin, toch?”. „Ik kan op de trekker gaan”, grapt Van der Plas. Volgens Jinek gaat het er uiteindelijk om dat niet alleen de wezen die een talkshowtafel halen, hulp krijgen. Maar iedereen in deze situatie.

De BBB-leider benadrukt dat de zusjes niet al die media-aandacht wilden. „Zij wilden gewoon in dat huis blijven wonen. Zij hebben er niet om gevraagd.”

Maarten van Rossem niet enthousiast over Van der Plas

Later in de uitzending geeft Van der Plas ook nog even haar visie op het huidige kabinet en de uitblijvende formatie. Ze verbaast zich erover dat al acht maanden een demissionair kabinet de dienst uitmaakt. „We hebben wel gewoon een land te besturen hè.” Ook haar uitspraken over de formatie krijgen veel lof op Twitter.

Alleen is niet iedereen enthousiast over de veelvoudige tv-optredens van Van der Plas. Onder meer Maarten van Rossem uit zijn kritiek.



De BBB-mevrouw @lientje1967 is vooral een mediacreatuur. Gisteravond schoof ze weer aan bij @Jinek_RTL. De media zijn nu bezig om de mevrouw van de @BoerBurgerB groot te maken. Net zoals ze ook @thierrybaudet groot hebben gemaakt. pic.twitter.com/qKrLo0Al4Y — Maarten van Rossem (@maartenpodcast) September 1, 2021



Caroline van der Plas is inmiddels vaker op tv dan Mark Rutte #jinek — Michie BLM ✊🏽✊🏾✊🏿🏳️‍🌈 (@m_ichie) August 31, 2021

