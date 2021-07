Paginagroot rouwbericht van kinderen Peter R. de Vries in kranten: ‘Pap het komt goed’

Verschillende grote Nederlandse kranten hebben zaterdag rouwpagina’s die met name gevuld zijn met berichten voor Peter R. de Vries. In het AD, De Volkskrant en Trouw staat een paginagroot overlijdensbericht van zijn kinderen, Royce en Kelly de Vries. „De meest fantastische vader die een mens kan wensen”, schrijft het tweetal in het bericht.

„Aan een onbevreesd en strijdbaar leven op de barricades van recht en onrecht is een einde gekomen”, begint de rouwadvertentie. Volgens de kinderen van Peter R. de Vries, gaf hun vader hen één hele belangrijke leefregel mee. „Blijf wie je bent…: Houd als dat nodig is je rug recht, kom op voor zwakkeren en minderheden, zeg eerlijk wat je vindt en luister naar je rechtvaardigheidsgevoel. En breng dat weer over naar je kinderen. Dan komt het allemaal goed.”

‘Een echt mensch is niet meer’

In de rouwadvertentie laat de familie verder nog weten dat ‘iedereen voor wie Peter iets in zijn leven betekend heeft, is uitgenodigd om afscheid van hem te komen nemen’. Wanneer deze mogelijkheid zich voor zal doen, zal later bekendgemaakt worden.



In de Telegraaf stonden donderdag al boodschappen voor Peter R. de Vries. „Wij zullen zijn bevlogenheid en vastberadenheid missen”, liet Jan Slagter, Omroep MAX-directeur, weten. „Een echt mensch is niet meer”, stond in het overlijdensbericht van voormalig advocaat Bram Moszcowicz en Nienke Hoogervorst.

‘We will not bend our knee’

Ook RTL Nederland laat van zich horen in De Volkskrant. „Dat we jou moeten missen is ondenkbaar, maar we zijn ingehaald door de harde werkelijkheid. Peter, jij wordt niet vergeten. Tenslotte doen we jou een belofte: ‘We will not bend our knee'”, laat de organisatie weten.

Als laatste reageert ook advocaat Peter Schouten op het overlijden van De Vries. De advocaat vormde samen met strafpleiter Onno de Jong en Peter R. de vries het team dat kroongetuige Nabil B. bijstaat in het liquidatieproces Marengo. Schouten laat weten ‘met intens verdriet afscheid te nemen’ van De Vries. „Peter, je luisterde altijd zo lief.”

Uitzending laatste tv-interview De Vries

Verder hebben vrijdagavond maar liefst 800.000 mensen naar het laatste tv-interview van De Vries gekeken. De speciale uitzending van TV Monument was te zien op NPO1 en werd twee weken geleden opgenomen in Beeld & Geluid in Hilversum. In gesprek met presentator Han Peekel vertelde De Vries dat hij eigenlijk best erg gesteld was op de televisie. Daarnaast blikte Peter R. de Vries terug op zijn eerste televisieverschijning in 1987 bij presentator Jan Lenferink, in het destijds spraakmakende programma RUR. Deze aflevering van TV Monument kun je hier in zijn geheel terugkijken.