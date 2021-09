Geen zin in de donkere dagen? 5 redenen waarom de herfst wél leuk is

De zomer is officieel voorbij. Op 1 september begint de meteorologische herfst, of we nu willen of niet. Het is het seizoen dat voor de meeste mensen bekend staat als de tijd waarin T-shirts weer worden ingeruild voor truien, de dagen kort zijn en de gordijnen vroeg worden dichtgetrokken. In de woonkamer hangen kleren te drogen over een stoel, kletsnat van het fietsen door de regen, en buiten hoor je de wind door de bomen waaien. Je bent blij dat je binnen bent, want buiten is het koud en donker. Toch brengt de herfst ook leuke dingen met zich mee.

Met deze vijf redenen waarom de herfst wél leuk is, hoef je nooit meer op te kijken tegen het najaar. En misschien heb je het idee dat het najaar allang begonnen is, maar toch was deze zomer warm.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vijf redenen waarom de herfst wél leuk is

1. Lekker knus

Buiten is het koud, dus we gaan allemaal weer wat vaker naar binnen om de gezelligheid thuis op te zoeken. Hoe fijn is het om die natte kleding uit te trekken, een warme pyjama aan te doen en in je sloffen te springen, om vervolgens uren onder een dekentje op de bank films te kijken – zonder excuus. Met de gordijnen dicht en de kaarsjes aan is de herfst echt het seizoen van gezelligheid.

2. Warme chocolademelk

En niet zomaar thuis warme chocolademelk drinken, maar warme chocolademelk drinken op het terras! Want dat hebben we vorig jaar niet kunnen doen, met de horeca die in oktober 2020 haar deuren moest sluiten en in mei pas weer open mocht. We hebben dus wat in te halen, want wat is er nou fijner dan warme chocolademelk drinken onder een warmtelamp, met een kleedje van het restaurant over je knieën geslagen?

3. Herfst-eten

Tuurlijk, een pasta eten in de zon aan de Toscaanse kunst is ook niet verkeerd, maar hoe lekker is het om thuis te komen in een warm huis waar er een echte Hollandse stampot voor je klaarstaat? Of een pompoensoep waar de stoom nog vanaf komt? De herfst heeft de lekkerste seizoensgerechten: stoofpeertjes, draadjes vlees, stoofpotjes, en als toetje een verse, warme appeltaart. Een middagje (tamme) kastanjes rapen kan ook, als de perfecte herfstsnack.

4. Goed voor je gezondheid

Kruiden als kaneel, gember en nootmuskaat zijn kruiden die veel worden gebruikt in de seizoensgerechten, maar ook goed zijn voor onze gezondheid. Gember werkt bijvoorbeeld maag-kalmerend, bevordert de bloedcirculatie en heeft net als kaneel ontstekingsremmende effecten. Nootmuskaat kan helpen om de botten sterk te houden en werkt antibacterieel. Dat is toch mooi meegenomen!

5. Beter slapen

Als je een stamppot en drie films verder bent, is het in de herfst heerlijk om eindelijk in bed te kunnen kruipen. De tijd van alleen maar slapen onder een hoeslaken en halverwege de nacht wakker worden door het gezoem van een mug is voorbij. Doordat het al vroeg donker wordt, zul je je sneller slaperig voelen. Dit samen met het getik van de regen tegen het raam en de koelere temperaturen buiten, zorgt ervoor dat je dit seizoen een stuk beter zal gaan slapen.

Voor de mensen die de herfst nu nog steeds niet zien zitten, wees niet getreurd, want september wordt misschien een tropische nazomer.