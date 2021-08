Wybren van Haga vertelt bij Op1 over ‘relatiebreuk’ met Thierry Baudet

Politicus Wybren van Haga verliet Forum voor Democratie en verbrak zijn politieke relatie met Thierry Baudet. Hij noemde zijn tijd bij FVD „een fout uit mijn politieke leven” en richtte de partij Belang van Nederland (BvNL) op. Aan tafel bij Op1 vertelt hij over zijn nieuwe partij en de breuk met FVD.

Samen met Olaf Ephraim en Hans Smolders verliet Wybren van Haga FVD. BvNL is volgens hem „een gezonde rechtse partij”. Zelf was hij 38 jaar lid van de VVD en vijf maanden betrokken bij Forum voor Democratie. „Dat is kort”, benadrukt hij over die laatste partij.

Van Haga van VDD naar FvD

Van Haga kwam bij de VVD in 2017 in opspraak. Hij zou namelijk meer dan tachtig huizen in Amsterdam bezitten. En dat is niet helemaal volgens de regels. Tim Hofman sprak destijds over de ex-VVD’er de woorden: „Hij is strafbaar bezig geweest.” Later volgt zijn vertrek en wordt hij in 2020 lid van Forum voor Democratie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Voor wie niet precies weet wie @WybrenvanHaga is, even een overzicht"

En dan uitsluitend en alleen een vermeend schandaaltje laten zien.

Het is doorzichtig, infantiel, journalistiek onwaardig en voorspelbaar.#Op1npo @op1npo — Harry Pater (@HarryPater62) August 10, 2021

Thierry Baudet staat bekend om een uitgesproken aanpak in deze coronacrisis. De FVD-man windt hier geen doekjes om en doet vaak omstreden uitspraken. Van Haga concludeerde, naar eigen zeggen als één van de eersten, dat „corona niet meer is dan een stevige griep”. Die visie was een match met FVD. Samen voerden zij de „strijd tegen het coronakabinet”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinds 1 april zijn er in Nederland meer dan 1500 mensen overleden aan COVID. Van Haga kan in de belangrijkste talkshow van @npo1 zonder tegenspraak zeggen dat het slechts een griepje is. Zo iemand zou je toch over de tafel trekken. #op1 #Op1npo — BonteRaaf (@BonteRaaf) August 10, 2021

Wybren van Haga niet eens met aanpak Thierry Baudet

Maar nu noemt Van Haga die keuze een fout. Na de verkiezingen vergeleek Baudet het coronabeleid met de Tweede Wereldoorlog. FvD bracht onder meer een poster naar buiten met de tekst: ‘Op 5 mei herdenken wij 75 jaar vrijheid, 1945-2020’.

Op1-presentatrice Margje Fikse vraagt waarom dat voor Van Haga een probleem was, maar de veelbesproken antisemitische app’jes van de jongerenpartij van Forum niet. „Ik ben politicus tegen wil en dank”, zegt Van Haga. Aan tafel lachen sommige tafelgasten om die opmerking. Voorzitter van militaire vakbond AFMP FNV Annemarie Snels verbaast zich over zijn opmerking. „Daar kies je toch zelf voor? Wat is dit nou? U had kunnen zeggen, ik ben uit de partij gezet bij de VVD, ik heb zoveel huizen en ik heb geld genoeg. Ik ga andere dingen doen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“[Antisemitische] appjes, als je daar een heel punt van maakt…” Hij zei het echt.#op1 #op1npo — Jaimy (@jaimytweets) August 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Coronageluid bij BV NL

Van Haga krijgt bij Op1 van verschillende kanten kritische vragen. Van de tafelgasten en de presentatoren. Zij twijfelen onder meer aan de identiteit van BvNL. Het ontbreekt in de plannen van de partij volgens hen aan het coronageluid, iets waar Van Haga om bekend staat. Daarbij zou de partij te veel lijken op de VVD. „Ik vertegenwoordig nog steeds dezelfde mening over het coronabeleid.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Op1npo geen fan van hagra maar het dedain waarmee hij behandeld wordt is stuitend. Die dikke dame met dat korte haar…..misselijkmakend. Typisch woke npo — Jan Huijgen (@janhuijgen) August 10, 2021

„Wij gaan ervoor zorgen dat de ondernemers, de werkende Nederlanders, weer een thuishaven hebben.” Annemerie Snels haakt in: „Het zorgpersoneel zal uw standpunten niet in dank afnemen.” Volgens Van Haga is dat niet het geval. „Ik heb heel veel mensen in de zorg gesproken die inmiddels weten dat corona toch iets anders is dan werd voorgespiegeld.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Op1npo Als ze nu eens in Den Haag ook stoppen met dit soort 1mans fractie zoals @WybrenvanHaga en @PolitiekBIJ1 het maakt van de al lacherige Nederlandse politiek alleen maar een grap dan het al is. — Francois (@Francoi87588506) August 10, 2021

Aan tafel bij Op1 geen BvNL-stemmers

Presentator Kefah Allush vindt dat de partij van Van Haga erg op de VVD lijkt. Iets wat volgens de BvNL-partijleider niet zo is. Hij noemt de huidige VVD, onder leiding van Mark Rutte en Klaas Dijkhof een „sociaal, liberale en linkse VVD”. Snels lacht wederom om de opmerkingen van Van Haga. Allush vraagt zich af wat BvNL anders gaat doen dan bijvoorbeeld een JA21, PVV of FVD. „SGP, JA21 en FVD zitten volledig in de religieuze en conservatieve hoek”, vertelt van Haga. Volgens hem ontbreekt het in de huidige politiek aan een economische rechtse partij, die voor technologische vooruitgang is. „Wij vullen een behoefte in.”

In de studio van Op1 lijkt het dat niemand op BvNL gaat stemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wybren van Haga? BVNL? Nee, daar zit niemand op te wachten. Kansloos. En dat is maar goed ook. #Op1npo — Leo Lewin (@leolewin) August 10, 2021

Wil je de hele uitzending van Op1 bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.