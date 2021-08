Rechtszaak van Willem Engel tegen viroloog Van Ranst van start: dit gebeurde er tussen de twee

Vandaag staan Viruswaarheid-voorman Willem Engel en viroloog Marc van Ranst tegenover elkaar in een Mechelse rechtszaal. Engel heeft een zaak aangespannen tegen Van Ranst, hij beschuldigt hem van laster en „eerroof” (smaad). Op Twitter zochten de twee meerdere keren de confrontatie met elkaar op, met beledigingen over en weer tot gevolg.

Zo begon Engel de rechtszaak omdat de viroloog hem extreemrechts en een virusontkenner zou hebben genoemd. Van Ranst is, vooral op Twitter, zeer zichtbaar en uitgesproken. In België is hij een soort Jaap van Dissel, ze hebben een vergelijkbare functie. Hij is in ons buurland dan ook uitgegroeid tot een van de gezichten van de strijd tegen de coronapandemie.

De twee treffen elkaar om 12.00 uur voor de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. Engel wordt bijgestaan door zijn Belgische geestverwant en advocaat Michael Verstraeten. Van Ranst voert zijn eigen verdediging.



Lees en huiver. Willem Engel die zegt dat van Ranst (Belgische van Dissel) zelf heeft gezorgd voor de bedreigingen die hem nu treffen. Engel heeft dit klimaat op zijn geweten en overspeelt zijn hand. @Het_OM pak hem op. Wachten is geen optie. RT = ❤️#stopwillemengel pic.twitter.com/Cl6MudIOVr — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) May 18, 2021

Rechtszaak van Willem Engel tegen Marc van Ranst

Van Ranst ontkent dat hij Engel extreemrechts en een virusontkenner heeft genoemd. Daarnaast, zegt hij, kan Engel er zelf ook wat van. De Viruswaarheid-voorman zou Van Ranst op zijn beurt hebben uitgemaakt voor communist, extremist en schorriemorrie.

Een tijd terug zat de viroloog ondergedoken, omdat ex-militair Jürgen Conings het op hem gemunt zou hebben. Lange tijd was Conings spoorloos, totdat zijn lichaam werd aangetroffen in een bos. Pas toen kon Van Ranst zijn onderduiklocatie verlaten. Maar volgens Engel had hij die bedreigingen mede aan zichzelf te danken.

Van Ranst noemde Engel daarop „een mafkees” van „de wappiekermis” en zei pas naar hem te luisteren als er „een salsapandemie” zou uitbreken. Die tweets werden na een inzamelingsactie van medestanders van Van Ranst afgedrukt op duizenden bushokjes.



Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 19, 2021

Bedreigingen

Eind mei en begin juni kwamen de twitterruzies tussen de twee mannen dus tot een hoogtepunt. Sindsdien reageren ze over en weer nog wel op elkaar, maar zo mogelijk iets ‘gematigder’ dan voorheen. Zo tweette Willem Engel begin juli over Van Ranst: „Ongelofelijk dat zo iemand zoveel ruimte krijgt in de media. Iedereen ziet dat deze meneer niet bij zinnen is.” Van Ranst reageerde daar zo op:



En jij gaat tegen mij een proces beginnen? Ik denk het niet, Willem. Ik heb trouwens nog niets gehoord of gezien van je advocaat Michael Verstraeten. 🙂 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 3, 2021

Uiteindelijk gaat de rechtszaak dus toch door. En ook de bedreigingen richting de viroloog gaan onverminderd door, zo blijkt uit verschillende tweets van Van Ranst. Het is niet zeldzaam dat hij een screenshot post van een ‘anoniem’ persoon die behoorlijk bedreigende taal uitslaat.



