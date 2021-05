‘Fouter dan foute’ 5 mei-actie FvD wekt woede Tweede Kamer: ‘Alweer een dieptepunt’

Forum voor Democratie en Thierry Baudet hebben de woede van politici en social media op hun nek gehaald met een 5 mei-actie. De partij publiceerde een poster op social media waarop werd opgeroepen om op die dag te protesteren tegen de coronamaatregelen.

Op 5 mei wordt altijd de bevrijding van de Duitse bezetter in 1945 herdacht en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog. Forum voor Democratie wil niet deze bevrijding herdenken, maar wil de 75 jaar vrijheid die erop volgde herdenken. Volgens de partij van Baudet was deze vrijheid in 2020 namelijk afgelopen.

Forum voor Democratie wil 5 mei ‘herdenken’

„Sinds maart vorig jaar worden de vrijheden, waar onze grootouders voor hebben gestreden, steeds verder ingeperkt. Daarom herdenken we op 5 mei en staan we samen op voor vrijheid”, valt er bij de post te lezen. De actie wordt ondersteund door onder meer de groepering Viruswaarheid van Willem Engel.



Op de website Properganda is te lezen: „Valt er nog wel vrijheid te vieren of moeten we ook op 5 mei gaan herdenken?”, wordt gedoeld op ‘het einde van de vrijheid’. 5 mei is volgens de betrokken partijen „een goed moment om er met elkaar over in gesprek te gaan en op te staan voor vrijheid?” Ook wordt er opgeroepen afbeeldingen te delen op social media en posters uit te printen en op te hangen als protest tegen de coronamaatregelen.

Actie FvD ‘fouter dan fout’

De actie komt Forum voor Democratie op veel kritiek te staan vanuit de Tweede Kamer. „Walgelijk en fouter dan fout”, laat Lilianne Ploumen van de Partij van de Arbeid weten. Sigrid Kaag haalt de lezing van schrijver Arnon Grunberg op Dodenherdenking 2020 aan. „Er rust een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven. Om het woord géén gif te laten zijn.” Kaag noemt de actie „alweer een dieptepunt”.



Walgelijk en fouter dan fout. pic.twitter.com/aauyE7j9Rt — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) May 2, 2021



“Er rust een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn.” Arnon Grunberg, 4 mei 2020. Ook in 2021 moeten we naar die woorden handelen. Dit is een dieptepunt. Alweer. #D66 pic.twitter.com/dbtrnKi3Wo — Sigrid Kaag (@SigridKaag) May 2, 2021

Forum voor Democratie ‘misbruikt leed voor aandacht’

Ook Lilian Marijnissen van de SP trekt van leer. „Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen. Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.” Gert-Jan Segers van de ChristenUnie verbrak zijn zondagsrust op Twitter om zich uit te spreken. „Niet te geloven.”



Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt. pic.twitter.com/j7KRZMQd9X — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) May 2, 2021

De woorden ‘walgelijk’ en ‘triest’ vieren hoogtij op Twitter. Velen gebruiken ingrijpende verhalen van ouders en grootouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog erbarmelijk leden om Baudet op zijn plaats te zetten.

Baudet: ‘Wat een hypocrisie’

De fractievoorzitter van Forum voor Democratie is het overigens niet eens met de kritiek. „Al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie.”



Al decennia politiseren onze tegenstanders de Oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) May 3, 2021



