Bestuur jongerenvereniging FvD trekt zich tijdelijk terug om extreemrechtse uitlatingen

Het bestuur van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie (FvD) treedt tijdelijk terug. Dat werd via Twitter bekendgemaakt. De aanleiding is berichtgeving in Het Parool over een aantal leden van de jongerenpartij die antisemitische en homefobe berichten hebben verstuurd in appgroepen.

Er is een onderzoekscommissie ingesteld en zolang het onderzoek loopt, trekt het bestuur zich terug. Dat doen zij naar eigen zeggen „om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden”. Partijleider Thierry Baudet noemt het besluit van het bestuur ‘uitstekend’. „Direct doorpakken. Geen trail by media, maar serieus bekijken hoe het zit en daarna conclusies trekken”, schrijft hij op Twitter.



Uitstekend. Direct doorpakken. Geen trial by media maar serieus bekijken hoe het zit en daarna conclusies trekken. https://t.co/lT4XYIHGj5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 22, 2020

Ongenoegen

Maar enkele andere vooraanstaande FvD-politici, waaronder de Amsterdamse fractievoorzitter, Annabel Nanninga, uitte vandaag hun ongenoegen over de aanpak van de jongerenorganisatie op social media. Nanninga vindt dat die niet ver genoeg gaat en wil dat de jongerenafdeling van de partij helemaal wordt gesaneerd. „Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden.”



Nee, too little, too late. Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden. Ik sta hier volstrekt niet achter, en verwacht een volledige sanering van de JFVD. https://t.co/mtARBtEfwf — Annabel Nanninga (@ANanninga) November 22, 2020

Europees Parlementslid Rob Roos gaat nog een stap verder en zegt dat hij liever ziet dat de jongerenpartij helemaal wordt opgedoekt. „Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme. Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt”, twittert hij.



Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme. Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt. Jongeren afdeling opnieuw opzetten. Zoals de Zweden Democraten dat ooit hebben gedaan. Kan nog. https://t.co/eTzqr7dfLA — Rob Roos (@Rob_Roos) November 22, 2020

Nieuwe beschuldigingen

De jongerenorganisatie raakte al eerder in opspraak door racistische en antisemitische praat in chatgroepen. Begin mei werd al een aantal FvD-leden om die reden uit de partij gezet of geschorst. Het Parool kwam gisteren met nieuwe beschuldigingen op basis van screenshots van WhatsApp- en Instagram-berichten.

Het bestuur van de jongerenpartij reageerde geschrokken en pakte een aantal betrokkenen hun baantje binnen de organisatie af. Voorzitter van de jongerenafdeling, Freek Jansen, benadrukte in een schriftelijke verklaring dat „racisme en antisemitisch gedachtengoed geen plaats heeft in onze vereniging”. Ook vroeg het bestuur een aantal prominente FvD’ers te helpen onderzoeken hoe herhaling „in de toekomst beter kan worden voorkomen”.

