Baudet wil ‘Forumland’: met eigen munt, scholen én datingapp

Het klinkt wellicht als een nieuw attractiepark, maar dat is het dus niet. Als het aan Thierry Baudet ligt wordt ‘Forumland’ realiteit. Een eigen gesloten (virtuele) samenleving bedoeld voor aanhangers van Forum voor Democratie.

Het AD schreef over de wilde plannen van Baudet. Hij wil met zijn partij zich losmaken van de huidige maatschappij. En zo een natie creëren vanuit de ideologieën van de partij. Wat dacht je bijvoorbeeld van een datingapp voor mede-Forumstemmers. Of een speciale digitale munt voor een eigen betalingssysteem. Als het aan Baudet ligt, gebeurt dat straks.



Baudet: ‘Forumland voor gelijkgestemden’

Maar dat is niet het enige. De Forum-voorman wil een eigen onderwijssysteem, woningbouwverenigingen en een week- of dagblad. Momenteel bestaat er al een Forum-app die volgens Baudet meerdere functies kan krijgen. Zoals een marktplaats of vacaturebank voor Forumstemmers. Ook wil de partijleider dat men Forum-vriendelijke cafés of locaties met elkaar uitwisselt. Zodat je uiteindelijk met een mede-Forummer aan de bar belandt.

Het gaat om een virtueel land, dat alles heeft wat de Forum voor Democratie-stemmer nodig heeft. Baudet praat over zijn ideeën in zijn YouTube-serie Het Forum. „Wij zijn een land, wij zijn Forumland. Misschien geen territoriaal land, maar een virtueel land.” Volgens de partijleider kun je „vakantiehuisjes boeken en je kunt op een kaart kijken waar FvD’ers een café hebben. Dan gaan we daar een borrel drinken. Alle aspecten van het leven kun je plakken op die app”, aldus Baudet. Om zo alleen met gelijkgestemden om te gaan.

Uitspraken Forum voor Democratie

Baudet is niet de minste als het gaat om zijn uitspraken. Zo sprak hij in zijn speech in maart 2019 over een „boreale wereld” en de „uil van Minerva”. Uitspraken die veel vragen opriepen. Ook sprak hij over een rots en een zuil. „Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen.”