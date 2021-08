Het wordt lekker weer: zo lang kun je ervan genieten

Het is al medio augustus en nog steeds lijkt de zomer nog niet te zijn aangekomen in Nederland. Het is de komende dagen namelijk wel lekker weer, maar daarna vallen er weer buien. Dus maak voor de komende paar dagen je agenda leeg en geniet van warm, droog en vooral rustig zomerweer.



Komende dagen lekker weer

Het zal je niet zijn ontgaan, maar de afgelopen tijd is het weer in Nederland vooral wisselvallig en aan de koele kant geweest. Maar de komende dagen zijn ietwat zomers, schrijft Weeronline. Het is dan droog, warm en vooral rustig.

Tot en met vrijdag zien we de zon in afwisseling met sluierwolken. Vandaag kunnen vooral landinwaarts en in het noorden stapelwolken ontstaan, vooral in het noorden groeit een enkel exemplaar ook uit tot een lokale bui. Qua temperatuur kunnen we op hogere cijfers rekenen dan de afgelopen dagen. Het wordt aan zee namelijk 20 tot 22 graden, in het binnenland hier en daar regionaal een zomerse dag met temperaturen van rond de 25 graden. Donderdag en vrijdag wordt het diep landinwaarts zelfs nog wat warmer. Veel wind is er niet.

Begin augustus sprak Metro nog een weerman van Weeronline, die ons vertelde wanneer het weer lekker weer zou worden deze zomer. Zouden deze dagen dan het beloofde ‘lekkere weer’ zijn?

Weerbericht voor het weekend

Het lekkere weer duurt helaas niet lang. Vanaf het weekend kunnen we namelijk weer buien verwachten, en gaat de temperatuur iets omlaag. De wind draait dan naar het westen en neemt in kracht toe. De temperatuur ligt in het weekend tussen de 19 graden (aan zee) tot 23 graden (in het binnenland).

Wel een pluspuntje: de meeste buien vallen ‘s nachts. Om specifiek te zijn, in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend vroeg. Overdag is het wel veelal droog.

Maar na het weekend houdt het wisselvallige en koele weer aan. Langs de kust waait het flink, buien trekken geregeld over Nederland. En de temperatuur doet nóg een stap terug. Landinwaarts wordt het net warmer dan 20 graden.