Jan Paternotte ontketent felle discussie met vaccinatiestandpunt bij Op1

Leidinggevenden moeten kunnen weten of medewerkers gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Op die manier kunnen zij kinderen en patiënten een veilige omgeving bieden. Dat stelt Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66. Gisteren presenteerde hij zijn standpunt in het Financieele Dagblad. Daarna schoof hij aan bij Op1. Een felle discussie was het gevolg. Zowel in de studio als op Twitter.

Paternotte staat bekend als groot voorstander van vaccineren tegen het coronavirus. „Het is een eigen keuze, maar het is natuurlijk wel een eigen keuze die consequenties heeft”, opende Paternotte zijn betoog bij Op1. Volgens het Kamerlid gaan we naar een situatie waarbij je óf gevaccineerd bent, óf corona krijgt. „Voor een best wel grote groep mensen is dat een probleem”, stelde Paternotte. Hij noemde ouderen en mensen die geen vaccinatie kunnen krijgen, bijvoorbeeld door een allergie, als voorbeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@jpaternotte pleit ervoor dat werkgevers in de zorg bekend kunnen maken of hun werknemers gevaccineerd zijn. @GommersDiederik steunt het voorstel, als het helpt kwetsbare mensen te beschermen. “Als het voor de bescherming is van risicopatiënten, vind ik dat eigenlijk wel.” #Op1 pic.twitter.com/4tBuVh3PvA — Op1 (@op1npo) August 13, 2021

Diederik Gommers is het eens met Jan Paternotte

Kwetsbaren moeten beschermd worden door zo veel mogelijk alléén in contact te komen met gevaccineerden, zo redeneerde Paternotte. Hij pleit er dan ook voor dat werkgevers in ziekenhuizen en de kinderopvang bekend moeten kunnen maken of hun werknemers gevaccineerd zijn. Volgens de huidige privacywetgeving is dat echter verboden. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, schoof ook aan bij Op1 en kon zich wel vinden in het voorstel van Paternotte: „Als het ter bescherming van ouderen en risicopatiënten is wel ja.”

Thomas van Groningen, politiek verslaggever van BNR, benadrukte in de studio dat er in de Tweede Kamer meerdere moties zijn aangenomen die stellen dat (in)directe vaccinatieplicht ongewenst is. Mark Rutte en Hugo de Jonge benadrukten dat nog maar eens tijdens hun persconferentie, maar het voorstel van Paternotte neigt volgens Van Groningen toch wel een beetje naar indirecte vaccinatieplicht. Caroline van der Plas, van de Boer Burger Beweging, is het daar helemaal mee eens en heeft een debat aangevraagd over het voorstel van Paternotte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor de volgers van @lientje1967 even de bijlage: ‘Bepaalde werkgevers’ in deze tweet betekent verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen waar kwetsbare mensen verzorgd worden. En er baat bij hebben als hun kans op een besmetting zo klein mogelijk is. https://t.co/lAsueANARe — Jan Paternotte (@jpaternotte) August 13, 2021

Felle discussie op Twitter, Paternotte trending

Paternotte heeft in ieder geval een hoop reuring veroorzaakt, want zijn naam is zelfs trending op Twitter. Op het sociale medium regent het reacties, zowel positieve als negatieve. Zo schrijft een tegenstander: „Wat een ongelooflijk slap verhaal. Waar is de privacy-expert in dit gesprek? En de ethicus? De politiek-opportunistische mening van Paternotte is in deze het minst interessant.” Een voorstander schrijft juist: Ik vind dat Paternotte het grootste gelijk van de wereld heeft, we tonen al veel te veel begrip voor wappies die niet willen vaccineren!”

Je kunt de hele uitzending van Op1 hier terugkijken.