Na Renze Klamer en Fidan Ekiz ook Ruud Smulders weg bij De Vooravond

Ruud Smulders moet vertrekken bij het televisieprogramma De Vooravond. Dat schrijft het AD vandaag. De 34-jarige cabaretier nam de afgelopen twee seizoenen de actualiteiten op satirische wijze door in zijn rubriek ‘De Minuut van Ruud’.

Vorige maand werd al bekend dat BNNVARA presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer per direct verving door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem. Voor Ekiz en Klamer bleek dat nieuws als een verrassing te komen. Smulders maakte toen de grap dat hij hoopte „urgent genoeg te zijn en dat hij anders zijn optreden voor de helft moest inkorten”. Daarmee refereerde hij aan een uitspraak van BNNVARA-directeur Gert-Jan Hox, die zei dat het programma urgentie miste.

Sophie Hilbrand en Khalid Kasem gaan na deze zomer een nieuw programma presenteren. Het is nog niet duidelijk of het programma De Vooravond blijft heten.

Geen reden voor vertrek bij De Vooravond

Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven, stelt Smulders. „Als je iets nieuws begint, willen ze misschien niet de herinnering hebben aan de gezichten van het oude programma. Ik ben ook niet dom. Als je de twee hoofdpersonen weghaalt, dan snap ik wel dat ook ik aan de beurt kan komen. Ontzettend jammer, want ik had me met deze Minuut nog verder kunnen ontwikkelen. Ik had er ook lol in.” Een woordvoerder van BNNVara stelt dat Smulders moet stoppen omdat De Vooravond verandert.

Glas blijft halfvol

Voor de cabaretier blijft het glas echter halfvol. „Deze twee seizoenen hebben ervoor gezorgd dat mijn shows aan het uitverkopen zijn. Ik kan met mijn najaarstour ook eerder beginnen en later eindigen. Ik heb er meer werk voor teruggekregen”, zegt hij. Smulders vertelt dat hij bezig is met nieuwe televisieprogramma’s.

Ook is hij blij dat hij zijn eetkamer weer terug heeft. „Daar had ik mijn studio in opgebouwd om er te kunnen opnemen en monteren. Ik had met het bord op schoot, maar nu kan ik weer normaal eten.”