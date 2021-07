Diederik Jekel: ‘RTL Boulevard verhuist wel, maar zwicht niet voor criminelen’

Dat RTL Boulevard naar een andere locatie zou verhuizen, al dan niet tijdelijk, kwam even geleden al in het nieuws. Maar RTL zelf had die berichtgeving nog niet bevestigd. RTL Boulevard-coronadeskundige Diedrik Jekel doet dat nu wel, middels een serie tweets.

„De afgelopen week is een collega van ons neergeschoten en moest ik lastminute omdraaien omdat er mogelijk op mijn werk geschoten zou worden. Veel mensen praten nu over persvrijheid. Sommige mensen vinden dat er gezwicht wordt voor criminaliteit”, begint hij, verwijzend naar de aanslag op Peter R. de Vries.

Diederik Jekel: ‘RTL Boulevard verhuist’

En niet alleen De Vries, ook RTL Boulevard zelf was even in gevaar. Zaterdag kon de uitzending niet doorgaan, omdat er een ‘ernstige bedreiging’ was. „We hebben informatie gekregen van de driehoek van Amsterdam. Dat heeft ons doen besluiten om vanavond niet live uit te zenden vanaf het Leidseplein”, liet een woordvoerder van RTL weten over het programma. „Over hoe we morgen verder gaan, zijn we nu in overleg. Veiligheid staat boven alles.”

Een dag later bleek dat de dreiging zo serieus was, dat het programma moest verhuizen naar een andere locatie. Volgens sommige mensen ‘zwichtte’ RTL Boulevard zo voor criminaliteit. Maar Jekel is het daar niet mee eens. „Ik zie het als hergroeperen en daar is niets mis mee. Zaterdag last-minute reageren en vandaag heeft RTL besloten om de redactie rust te geven en maximaal voor hun veiligheid te gaan. Weldra zenden we weer uit vanaf een andere locatie. Zwichten is onzin.”



Ook is Jekel „trots op RTL dat ze voor onze veiligheid staan. Enorm trots op het team dat door wilt vechten. Al die bikkels. Op de redactie waar tientallen mensen elkaar met alles steunt. Dat we ons stinkende best doen om corona, de rechtstaat, de monarchie etc. te duiden.” Verder in zijn serie tweets praat hij nog over de coronamaatregelen, die vanaf dit weekend verscherpt zijn.



‘Aanslag met raketwerper’

De reden dat de uitzending van RTL Boulevard zaterdagavond niet is doorgegaan, is omdat de politie berichten van criminelen zou hebben onderschept over een mogelijke aanslag op de redactie, zo meldde NRC.

„Angst voor een aanslag met een raketwerper of met automatische vuurwapens op het redactielokaal van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is volgens bronnen binnen het opsporingsapparaat de reden dat de uitzending van zaterdagavond geen doorgang kon vinden”, schrijft de krant.

Een woordvoerder van de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie zegt niets te delen over welke informatie bij hen is binnengekomen, waardoor de uitzending zaterdag niet kon doorgaan. Ook RTL geeft hierop geen commentaar en verwijst door naar de politie.