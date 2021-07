It’s not coming home: de grappigste reacties op het verlies van Engeland

Ruim 4,1 miljoen Nederlanders zagen gisteren hoe Engeland van Italië verloor op het EK. En dat terwijl ze hun slagzin ‘It’s coming home’ bijna niet vaak genoeg konden zeggen. Sociale media lopen vol met hilarische reacties op de winst van Italië. „It’s coming to Rome.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tweede EK-winst voor Italië

Het is de tweede keer dat het Zuid-Europese land het EK wint. De eerste was in 1968. Na strafschoppen kwam Italië gisteren aan het licht als de overwinnaar, zij raakten namelijk drie van de vijf keer het net, bij Engeland lukte dat slechts twee keer. Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond het op 1-1. Het allereerste doelpunt werd overigens in recordtijd gemaakt door Luke Shaw. De Brit schoot in de 2e minuut al raak. De Italianen moesten tot de 67e minuut wachten op de gelijkmaker.

Britse fans zijn flink teleurgesteld na de wedstrijd, want zij waren zó zeker van de winst, dat sommigen van hen een permanent plakplaatje lieten zetten:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Italië – Engeland

Italië stond, naast 1968 dus, twee keer eerder in de finale van het EK. Dat was in 2000 en in 2012. In 2000 verloren ze tegen Frankrijk, twaalf jaar later had Spanje de overhand. Engeland stond echter voor de eerste keer in de EK-finale. Daarnaast won de Britse ploeg bij een groot titeltoernooi nog nooit van Italië. Engeland snakte naar een tweede internationale hoofdprijs na de wereldtitel in 1966, maar bezweek voor eigen publiek onder de druk van het moeten winnen.

Op sociale media smullen mensen van de hele situatie, vooral omdat de ‘arrogantie’ van de Engelsen wat is ingeperkt. Denken ze, ten minste. Maar ook de Britten zelf haken in met wat rake grappen. Wat opvallend was, is dat voor het einde van de wedstrijd, de uitslag al bekend leek te zijn. Zo deelt iemand een screenshot op Twitter, waarop staat dat Italië in zowel 1968 als 2021 het EK won. Dat is gek, want toen was dat nog helemaal niet bekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘It’s not coming home’

Dat de trofee ‘naar huis komt’, is dus iets dat de Engelsen graag zeggen. Maar tijdens een persconferentie vroeg de Deense voetballer Kasper Schmeichel zich al af of de trofee ooit thuis is geweest. „Wat zou het voor jullie betekenen als jullie ervoor zorgen dat de trofee niet thuiskomt?”, vraagt een journalist hem. „Is ‘ie ooit thuis geweest dan?”, kaatst Schmeichel terug. „Hebben jullie ooit gewonnen?” De journalist zegt dan dat het in 1966 op het WK eens is gelukt, en de Deen moet een lachje inhouden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens een ander klopte ‘it’s coming home wel’, maar zag ‘het’ de staat van het land, en besloot snel weer terug te gaan naar Europa. De finale werd immers gespeeld in Londen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

It came home, saw the state of the place and buggered off back to Europe. #itsnotcominghome — dodgy dave (@dodgyda34753411) July 11, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Not Italy cutting the net to take home as a souvenir from Wembley 😭🤣🤣🤣#itsnotcominghome pic.twitter.com/TCm5EHBMiT — Bisola Ariyo ✨ (@Bizzy4698) July 11, 2021

Sommige voetbalfans vrezen straf van de premier: „Boris is waarschijnlijk woedend, en wil weer een lockdown invoeren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.