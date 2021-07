Gommers: ‘Begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd’

Diederik Gommers, intensive care-arts, snapt niet dat demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge hun excuses niet hebben aangeboden voor het coronabeleid. Dat laat Gommers weten via Instagram.

„Ik snap dat wanneer ik schrijf „we doen het met z’n allen”, dit wat weerstand bij jullie op kan roepen. Mijn vakantie is afgelopen, maar veel mensen smachten naar ontspanning en rust – die wellicht nu niet door kan gaan”, begint Gommers zijn post. Hij leeft naar eigen zeggen enorm mee met de festivalbranche waar nog altijd veel onzekerheid heerst.

Waarschuwingen wegens Delta-variant

„Het leek allemaal namelijk zo mooi eind juni, want de ziekenhuis- en ic-opnames met Covid-patiënten daalden als een speer. Dat was ook steeds de meetlat van eventuele versoepelingen.” Volgens Gommers waren er wel waarschuwingen uit Engeland wegens de Delta-variant van het coronavirus, maar hoopte men dat er meer mensen volledig gevaccineerd zouden zijn. “De kwetsbaren zijn immers grotendeels volledig gevaccineerd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het liep echter anders want de Delta-variant verspreidde zich een stuk makkelijker en mensen die niet volledig gevaccineerd zijn, worden sneller ziek en ernstiger ziek. „Ook zien we dat er meer doorbraakinfecties voorkomen bij volledig gevaccineerden, maar gelukkig worden die mensen niet ernstig ziek. Moeten we ons zorgen maken en komt er een 4e golf aan? Op dit moment weten we dat gewoon niet maar we waren wel te rooskleurig.”

Gommers snapt ontbreken excuses Rutte en De Jonge niet

Gommers snapt niet dat Rutte en De Jonge tijdens de afgelopen persconferentie geen sorry hebben gezegd. „Natuurlijk kwam het niet uit de RIVM-modellen, maar daar was geen rekening gehouden met ons ‘oude’ gedrag als gevolg van veel te positieve uitlatingen van het kabinet en de toegangstesten die niet op orde waren. Dus met een agressiever virus heb je minder mensen nodig om weer de IC’s te laten overlopen: in plaats van 12 miljoen volwassenen in 2020, zijn er nu 3 miljoen ongevaccineerde in herfst van 2021. Je hebt maar 1000 ernstig zieke patiënten nodig om de IC’s weer te laten overlopen.”

De intensive care-arts hoopt dat we er nog top tijd bij zijn, maar weet dat het er niet heel goed uitziet. Hij heeft dan ook één verzoek voor iedereen. „Dus let goed op jezelf en hou je alsjeblieft aan de basismaatregelen. Doe ook gewoon af en toe een mondkapje daar waar het te druk is, maar dat beslis je zelf! Doe het voor jezelf en voor ons, de zorgmedewerkers.”