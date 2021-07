Ernstige bedreiging RTL Boulevard, uitzending afgelast: ‘Ingrijpend’

De uitzending van RTL Boulevard gaat vanavond niet door vanwege een ernstige bedreiging. Waar de bedreiging precies uit bestaat, is niet bekendgemaakt. „Ingrijpend en heftig”, vindt minister Grapperhaus.

RTL Nieuws maakte de zware beslissing zojuist bekend. De studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd.

RTL Boulevard kreeg informatie driehoek

RTL Nieuws meldt dat de redactie van RTL Boulevard informatie kreeg van de driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie in Amsterdam. Die nam daarop het besluit om vanavond niet live uit te zenden vanaf het Leidseplein. De studio van het dagelijkse praatprogramma is ontruimd.

„We hebben informatie gekregen van de driehoek van Amsterdam. Dat heeft ons doen besluiten om vanavond niet live uit te zenden vanaf het Leidseplein”, laat een woordvoerder van RTL op zijn beurt weten over het programma. „Over hoe we morgen verder gaan, zijn we nu in overleg. Veiligheid staat boven alles.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Uitzending RTL Boulevard afgelast vanwege ernstige dreiging, studio ontruimd https://t.co/rodpv8JShh pic.twitter.com/VZ0R6reXPQ — RTL Nieuws (@RTLnieuws) July 10, 2021

Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking. Vandaag deelde zoon Royce de Vries een mooie foto met zijn vader. Hij werd overspoeld met likes.

Speciale uitzending over Peter R. de Vries herhaald

Vanavond wordt een herhaling uitgezonden van de uitzending van afgelopen woensdag, toen een ode werd gebracht aan Peter R. de Vries. RTL Boulevard haalde de avond na de aanslag in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat twee keer zoveel kijkers als ‘normaal’.

Over Peter R. de Vries is al enkele dagen bekend dat hij vecht voor zijn leven. Over de situatie van de misdaadverslaggever is verder geen ander bericht gekomen.

‘Triest en zwichten’

Op social media noemt men de situatie ‘te triest voor woorden’. Tweets zijn bedoeld als steun aan RTL Boulevard. Ook klinken geluiden over ‘nooit zwichten’. De twitteraars melden dat overigens zonder enig idee te hebben, wat er daadwerkelijk qua bedreiging aan de hand is.

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus noemt het besluit „ingrijpend en heftig”. Hij zegt ook dat er „zichtbare en onzichtbare maatregelen” worden getroffen naar aanleiding van de bedreiging van de redactie van RTL Boulevard. „Ik sta in contact met de lokale driehoek van Amsterdam. Daarnaast heb ik gesprekken gehad met de redactie en de directie van RTL Nederland”, aldus de minister.

Het besluit is genomen door de driehoek, bestaande uit burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie. Het departement wil verder niets kwijt over de aard van de maatregelen, alleen dat de zichtbare beveiligingsmaatregelen op en rond de redactie zijn.