Studio RTL Boulevard weg van Leidseplein na dreiging

De live-uitzendingen van RTL Boulevard worden voorlopig niet meer vanaf het Leidseplein in Amsterdam uitgezonden. Dat bevestigen meerdere bronnen aan het AD. Waar de redactie zich zal vestigen, is vooralsnog onduidelijk.

Het vertrek volgt nadat de studio gisteren werd ontruimd vanwege ‘ernstige dreiging’. Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries kort na de uitzending van het programma neergeschoten op straat. Of de nieuwe bedreiging daarmee te maken heeft, is niet bekend.

Besluit RTL

Meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar zeggen tegen het AD dat RTL heeft besloten om ook de aankomende uitzendingen in ieder geval de komende dagen niet vanaf het Leidseplein te presenteren. Er is nog steeds onduidelijkheid over de opnamelocatie van RTL Boulevard. De zender kan nog geen duidelijkheid geven over een eventuele alternatieve studio, aldus een woordvoerder van de zender. De eerstvolgende uitzending van RTL Boulevard staat gepland voor zondagavond.