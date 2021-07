10 manieren om je haar sneller te laten groeien

De één heeft lange lokken van zichzelf, de ander moet hier iets meer voor doen. Gelukkig zijn er genoeg manieren om je haar sneller te laten groeien, of dit nu met een – fijn – haarproduct is of doormiddel van vitamine D.

Hier vind je tien makkelijke manieren om je lokken sneller laten groeien.

Het groeit niet door met je vingers te knippen

Het liefst hebben we allemaal van nature lange lokken, maar in realiteit groeit je haar helaas niet als je één keer knipt met je vingers. Er zijn echter wel verschillende manieren voor snellere groei. We hebben tien manieren voor je verzameld.

1. Afknippen

Het klinkt gek, maar het is echt zo. Je punten regelmatig bijknippen en een korte coupe nemen kan er juíst voor zorgen dat je haar sneller gaat groeien. Van beschadigde punten breekt het namelijk sneller af, waardoor het korter wordt en juist allesbehalve sneller groeit.

Gelukkig hoef je niet zo nu en dan voor een korte bob te gaan, maar om de zes tot acht weken je punten bij laten knippen is genoeg om je haar wat sneller te laten groeien.

2. Vermijd heet water

Hoewel we het heerlijk vinden om onder zo’n warme douche te staan, is het hete water echter niet zo goed voor onze coupe. Het maakt het droog, waardoor het sneller af kan breken.

3. Stijl min mogelijk met hitteproducten

De stijltang en föhn zijn negen van de tien keer je beste vriend, vooral als je haast hebt. Maar wanneer je langere lokken wilt hebben, kun je deze twee tools maar beter laten liggen. Van hitteproducten raakt je haar namelijk beschadigd en je weet wat dat betekent. Indien je echt je haar moet stijlen of föhnen, raden we je aan een fijne heat protector te gebruiken.

Hoe je het beste je haar afdroogt

4. Drukkend drogen met een handdoek of T-shirt

Je haar is kwetsbaarder dan je denkt, dus het is ook ontzettend belangrijk dat het goed verzorgd wordt. Vaak afdrogen met een (ruwe) handdoek kan zorgen voor beschadiging. Om het kapsel gezond te houden en sneller te laten groeien kun je het beste je haar afdrogen met een katoenen T-shirt of droog ‘drukken’ met een handdoek.

5. Pamper je hoofdhuid

We lijken het soms te vergeten, maar onze hoofdhuid is erg belangrijk, vooral voor onze haargroei. In de loop van de tijd hopen namelijk overtollige oliën, vuil en dode huidcellen op de hoofdhuid, wat de haargroei kan belemmeren. Regelmatig je hoofdhuid met een shampoo of haarolie masseren kan zorgen voor een betere bloedsomloop, een gezondere hoofdhuid en snellere haargroei.

6. Kammen wanneer het droog is

Het zit bij de meesten van ons flink in het systeem dat we ons haar borstelen of kammen meteen nadat we uit de douche komen. Borstelen wanneer het nat is is alleen niet zo goed voor je haar: kammen terwijl er flinke klitten in je haar zitten én het nat is, kan ervoor zorgen dat je lokken afbreken. En dat is alles wat we niet willen.

Je kunt dus maar het beste borstelen wanneer het droog is. Wanneer je liever wel je haar kamt terwijl het nat is, kun je het beste een borstel of kam aanschaffen met brede tanden.

Blonderen is slecht voor je haar

7. Blondeer niet

Wanneer je je haar sneller wilt laten groeien, kun je het beste je haar een tijdje niet blonderen. Dit is namelijk ontzettend slecht. Het werkt niet mee bij een snellere groei.

8. Wees voorzichtig met opsteken

Zoals we net al zeiden is je haar kwetsbaarder dan je denkt. Wanneer je het strak opsteekt of simpelweg het elastiekje niet voorzichtig uit je haar trekt, kunnen sommige haren al afbreken. Wees dus extra voorzichtig met je lokken als je je kapsel opsteekt en uit een staart haalt.

9. Stap over op een satijnen kussensloop

Je lokken hebben de beste verzorging nodig om sneller te groeien, en dat kan ook doormiddel van het verwisselen van je kussensloop. Overstappen op een satijnen kussensloop heeft meerdere voordelen, omdat het voorkomt dat je haar tijdens het kroelen in je slaap afbreekt, wat vaak wel gebeurt met katoenen kussenslopen.

10. Gebruik rijstwater

Rijstwater is een fijne manier voor langere lokken. Het heeft meerdere voordelen, zoals het creëeren van volume én het voorkomen van haaruitval. Wat wil je nog meer? Je leest hier alles over het wondermiddel rijstwater.

