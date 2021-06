Burgemeester over vondst lichaam Conings: ‘Rook opeens een sterke lijkgeur’

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, vond gisteren het lichaam van Jürgen Conings, de militair die al weken voortvluchtig was. Dat gebeurde tijdens een fietsrondje met „een vijftal kameraden”, toen de burgemeester plots een sterke lijkgeur rook. Bij Nieuwsuur vertelt hij hoe dat ging.

Tollenaere is aanwezig in de studio via videoverbinding, en schetst het beeld dat hij gisterochtend al vroeg in de bossen was met een paar vrienden van hem. Ze maakten een fietstocht in het bos waar de burgemeester de afgelopen weken bijna elke week is geweest. „Ik dacht wel, toen ik er alleen was, ‘zometeen kom ik Conings tegen’.” Maar het liep anders. Tijdens de tocht rook de burgemeester namelijk opeens „een sterke lijkgeur”. Hij is toen afgestapt en zocht in de directe omgeving. „Des te meer ik richting het struikgewas ging, werd de lucht ook sterker. Ik was eigenlijk overtuigd dat daar een lijk zou liggen.” Uiteindelijk gaf hij de coördinaten door aan de politie en maakte de fietstocht af.

Burgemeester bij Nieuwsuur: ‘Bizar dat het niet eerder was gevonden’

Zo’n anderhalf uur later kwam de politie naar de plek die Tollenaere had ‘aangewezen’, en daar was toen iemand anders ook aan het zoeken. Maar hoe wist de burgemeester dan dat die geur een lijkgeur was? Dat is volgens hem omdat er een tijd geleden een kerkhof is opgegraven, en daarbij een lichaam werd verplaatst. „Ik stond wat op afstand, maar ik herkende die geur onmiddellijk”, vertelt hij bij Nieuwsuur.

Conings was sinds medio mei spoorloos, en hele bossen zijn meerdere keren uitgekamd in de zoektocht naar hem. Op de gemeenschap van Maaseik had het hele gebeuren een flinke impact, de burgemeester van de plek zegt dan ook dat veel mensen blij zijn dat het voorbij is. „Hoe erg het ook is, het is goed dat er een einde komt aan dit verhaal.” Wel betuigt Tollenaere zijn medeleven aan de familie. De vriendin van Conings deed kort na zijn verdwijning ook een emotionele oproep aan haar vriend.

In het gebied waar het lichaam van de militair lag, was al meerdere keren gezocht. Volgens de burgemeester was het ook dichtbij de auto van Conings. De politie trof de wagen met wapens erin al vroeg in de zoektocht aan. „Het is zeer bizar”, zegt Tollenaere, doelend op het feit dat de politiemachten het lichaam niet vonden, maar hij wel, op zijn mountainbike. „Ik merk ook dat een aantal mensen het niet geloofwaardig vinden. Maar ik kan alleen zeggen dat die rit niet uitgestippeld was, we gingen gewoon fietsen en ik en een aantal andere mensen roken iets.”



Wake voor Jürgen Conings

Sympathisanten van Jürgen Conings hebben gisteravond een wake gehouden voor de militair. Ze trokken naar het huis van Conings, om er bloemen neer te leggen en kaarsen aan te steken. Het vermoeden is dat hij zichzelf om het leven heeft gebracht met een vuurwapen, maar een autopsie moet nog uitwijzen of dat klopt. Het tijdstip van overlijden is ook nog niet bekend.

De deelnemers vertrokken om 20.00 uur vanaf Stadspark Ter Motten van Dilsen-Stokkem. De wake kwam er „ter nagedachtenis van Jürgen, tegen het corrupte systeem in België en tegen het falen van Defensie”. Het was een stille bijeenkomst, maar met een applaus bij het huis van Conings. De vriendin van de militair kreeg er steunbetuigingen van sympathisanten. Ook familie van Conings nam deel aan de wake.

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst, die weken ondergedoken zat, mocht gisteravond weer naar huis. Hij stond hoog op het lijstje ‘doelwitten’ van Conings.

