Jürgen Conings heeft, naast viroloog Van Ranst, mogelijk nog ‘een tiental’ andere doelwitten

De Belgische viroloog Marc van Ranst is niet de enige waarop de voortvluchtige militair Jürgen Conings het voorzien heeft. Een tiental andere personen krijgt extra bewaking, omdat zij mogelijk ook doelwit zijn. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg op basis van „welingelichte bronnen”.

Van Ranst was al langer bekend als een van de doelwitten van Conings. Hij is een soort Belgische Jaap van Dissel. Onder die tien anderen zouden geen andere virologen zitten, maar wel een advocaten. Maar wat zij verder met deze situatie te maken hebben, is niet duidelijk. Ook wil justitie niet bevestigen of een tiental personen inderdaad extra beveiliging krijgt. „Wij communiceren niet over de beveiliging van personen”, meldt een woordvoerster.

Al ongeveer twee weken is Conings voortvluchtig. Hij zou in staat zijn tot moord, denken Belgische autoriteiten. Conings heeft extreemrechtse sympathieën en had zware wapens meegenomen uit een legermagazijn. Ook liet hij een afscheidsbrief achter, waarin hij schreef dat hij het gemunt heeft op virologen en „het regime”. Hij schreef dat hij „niet verder wil in een wereld waarin de politieke elite en de virologen beslissen hoe er geleefd moet worden”.