Nederlandse politie paraat mocht militair Jürgen grens oversteken

De zoektocht naar de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is in volle gang bezig. Volgens het AD staat de Nederlandse politie op scherp, mocht de zwaarbewapende oud-militair de grens naar Nederland oversteken.

Het AD meldde woensdag dat de Nederlanse politie tot nu toe niet actief betrokken is bij de klopjacht naar Jürgen. „De Belgische politie leidt het onderzoek”, aldus een woordvoerder van het Limburgse korps. Volgens hem is er geen informatie die doet vermoeden dat de Belgische verdachte mogelijk de grens over komt.

Jürgen hield zich niet op bij een appartement van een van de virologen waarop hij het voorzien zou hebben, meldde de politie Leuven donderdagmiddag. De politie heeft de omgeving van de flat bij Leuven helemaal doorzocht, maar niets gevonden. „Alles is veilig.”

Jürgen bedreigde viroloog

De politie kwam direct in actie nadat een ooggetuige een paar kilometer verderop een man had gezien die op de gezochte Jürgen, een Afghanistan-veteraan, leek. Agenten hielden daarop de wacht rond het tweede huis van viroloog Marc Van Ranst. Die is afgelopen jaar uitgegroeid tot een van de gezichten van het Belgische coronabeleid. Hij is mogelijk het mikpunt en doelwit van Jürgen, die een afscheidsbrief vol dreigementen aan het adres van Van Ranst schreef. Van Ranst zit sinds de vondst van Conings’ afscheidsbrief met zijn gezin in een safehouse.

Een helikopter cirkelde enige tijd boven het appartement, meldt Het Laatste Nieuws. Maar ook die is volgens de krant weer vertrokken.

Hoge Kempen

De grootschalige jacht op Conings concentreert zich nog altijd op het natuurgebied Hoge Kempen, niet ver van de grens bij het Limburgse Geleen. Daar zou Jürgen, doorgewinterd scherpschutter en schietinstructeur, zich hebben verstopt. De politie gaat er na onderzoek vanuit dat hij nog in leven is en nog altijd zwaarbewapend en gevaarlijk is.

Schoten

Zowel woensdag als donderdag zijn er in het uitgestrekte nationaal park schoten gehoord. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er woensdagavond schoten zijn gelost, maar zou niet weten door wie. Van het salvo waarvan journalisten en omwonenden donderdagochtend bericht deden, zegt het OM niets te weten.