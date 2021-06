Honderden stierven doordat ic’s vol lagen met coronapatiënten

Het was de afgelopen maanden zo druk met coronapatiënten op de intensive cares, dat er voor mensen met een andere aandoening geen plek was. Duizenden mensen die niet besmet waren met corona, maar wel zorg nodig hadden, waren tijdens de pandemie slechter af dan de jaren ervoor. Honderden mensen meer overleden na een ongeval, omdat er geen plek was op de intensive care. Van de nierpatiënten die dialyseren overleden er 15 procent meer.

Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit onderzoek naar de impact van corona op de zorg dat is uitgevoerd door de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). Die organisaties die beschikken over de gegevens van meer dan tien miljoen patiënten in Nederland. In samenwerking met wetenschappelijke verenigingen is voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in 2020.

Drukte op ic’s door coronapatiënten

In 2018 en 2019 overleed 2,4 procent van de 80.000 patiënten die na een ongeval in het ziekenhuis belandden. Dat kan bijvoorbeeld een auto-ongeluk zijn, maar ook een val in huis. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat dat percentage in coronatijd hoger is: toen overleed 2,9 procent.

Nierpatiënten aan de dialyse liepen een zeer groot risico als zij besmet raakten met corona. Een kwart van alle dialysepatiënten met corona overleed. Van het totale aantal dialysepatiënten overleed in 2020 maar liefst 20 procent. Dat waren 1270 nierpatiënten, 15 procent meer dan de jaren ervoor.

Meer ruimte voor reguliere zorg in ziekenhuizen

Inmiddels hebben ziekenhuizen meer ruimte om de reguliere zorg de hervatten. Ze kunnen vaker de kritieke zorg leveren die binnen zes weken moet gebeuren, en meer operatiekamers zijn in gebruik. Dat betekent dat ze gemiste en uitgestelde behandelingen kunnen inhalen. Bijvoorbeeld operaties die niet door konden gaan door de coronadruk.

Ook zijn er een hoop mensen die wel klachten hadden, maar niet naar de huisarts gingen. Bij hen is geen diagnose gesteld. In coronatijd hebben huisartsen zo’n 1,5 miljoen minder doorverwijzingen gedaan dan verwacht kon worden als er geen corona-uitbraak was geweest. Er zitten mensen tussen bij wie de klachten vanzelf zijn verdwenen, zij hebben geen zorg meer nodig. Maar er is ook een onbekend aantal mensen dat rondloopt met ziektes die nog niet zijn ontdekt.