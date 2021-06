5 opvallende feiten over de tegenstander van Oranje: Noord-Macedonië

Het Nederlands elftal sluit vanavond de groepsfase van het Euro 2020 af met de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. De Noord-Macedoniërs staan niet bepaald te boek als een topfavoriet voor het EK. Sterker nog, de tegenstander van Oranje is al voor de aftrap om 18.00 uur uitgeschakeld. Hieronder lees je waarom het toch een interessante tegenstander is.

Eén en al eerste keren

Voor de Noord-Macedoniërs zijn de afgelopen weken een achtbaan van nieuwe ervaringen geweest. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Joegoslavië in 1991, plaatste Noord-Macedonië zich voor een voetbal-eindronde. De eerste wedstrijd van dit EK, tegen Oostenrijk, was dan ook de eerste wedstrijd ooit op een eindtoernooi.

In die wedstrijd scoorde Goran Pandev, waarover later meer, ook gelijk de eerste goal ooit. Desondanks werd de wedstrijd uiteindelijk met 3-1 verloren. En afgelopen donderdag speelde ook Noord-Macedonië zijn tweede wedstrijd, waarin Ezgjan Alioski ook meteen de tweede goal ooit maakte. Maar aan die wedstrijd tegen Oekraïne hield Noord-Macedonië ook geen punten over.

Is er ook een Zuid-Macedonië?

Voor veel mensen rijst deze vraag bij het horen wie de tegenstander is vanavond. Want tot februari 2019 was de officiële naam van het land Republiek Macedonië. Maar dit was al sinds 1991 een controversiële naam. In Griekenland wonen namelijk zo’n twee miljoen mensen die zich ook Macedoniërs noemen. Zij vernoemen zichzelf naar de regio waarin zij wonen. Het land dankte zijn naam aan het volk dat Noord-Macedonië bewoont.

Omdat Griekenland zich niet prettig voelde bij het idee dat het land ten noorden zijn cultuur in pikte, gingen de landen over tot een verdrag. Ook om te voorkomen dat Republiek Macedonië beslag zou leggen op buitenlandse gebieden in Griekenland, Bulgarije en Albanië. En dus sloten Griekenland en Noord-Macedonië een akkoord in 2019. Dat staat bekend als het Prespa-akkoord. Hierin staat dat de naam van Republiek Macedonië verandert in de Republiek Noord-Macedonië.

Sterspelers van Noord-Macedonië

In de selectie van Noord-Macedonië vind je weinig spelers terug waarvoor je normaal de televisie aan zou zetten. Het gros van het team slijt zijn voetbaldagen clubs in het nabije Oosten of in de lagere divisies in West-Europa. Maar er zijn drie uitzonderingen op die verder vrij duidelijke regel. Eén daarvan is een speler van het Italiaanse Napoli Elif Elmas (21). In 2019 kocht de club uit Napels middenvelder Elmas voor zo’n 16 miljoen euro. En dit seizoen speelde hij dan ook 39 officiële wedstrijden waarin hij drie keer het net wist te vinden.

Een andere naam van enige statuur in de selectie is de doelpuntenmaker tegen Oekraïne, Ezgjan Alioski (29). Hij is de linksback van Premier League-sensatie Leeds United en daarmee de enige Noord-Macedoniër die actief is in Engeland. Maar verreweg de grootste naam is uiteraard Goran Pandev (37). De oud-speler van Internazionale, Lazio en Napoli, speelt inmiddels alweer zes jaar voor Genoa. Met Inter Milan won Pandev in 2010, samen met Wesley Sneijder, alle prijzen in Europa en Italië. Met 121 interlands en daarin 38 doelpunten is Pandev recordhouder in Noord-Macedonië. De geslepen spits is er dus één om in de gaten te houden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goran Pandev is 37. He made his debut for North Macedonia 20 years ago this month. His nation had never reached a major tournament before. But he’s here. And he’s scored. ⚽️ pic.twitter.com/rh2jroEJ4a — B/R Football (@brfootball) June 13, 2021

Ingewikkelde kwalificatie

In de kwalificatie voor Euro 2020 was Noord-Macedonië ingedeeld in Groep G met Polen, Oostenrijk, Slovenië, Israël en Letland. Maar, de Noord-Macedoniërs wisten eigenlijk geen enkele keer écht te verrassen en werden derde in de groep. Ondanks dat dit de hoogste klassering in een kwalificatie ooit is voor het land, was dit niet genoeg om naar het EK te gaan.

Maar, een jaar eerder speelde ook Noord-Macedonië in de Nations League. Daar wisten de Risovi in een poule met Armenië, Gibraltar en Liechtenstein te promoveren naar een hogere divisie. Met deze promotie kregen de Noord-Macedoniërs een gegarandeerde plek in de play-offs voor het huidige EK. Daarin schakelde het eerst Kosovo en vervolgens Georgië om uiteindelijk aan het Euro 2020 deel te nemen.

Oranje verloor nog nooit van Noord-Macedonië

Nederland speelde in deze eeuw vier interlands tegen de Noord-Macedoniërs. In de eerste twee interlands, in de kwalificatie voor het WK van 2006, kwam het Nederlands elftal niet verder dan een gelijkspel. Maar, in de laatste twee interlands wist Oranje wel te winnen. Eerst werd in 2018 met 1-2 gewonnen in de Macedonische hoofdstad Skopje. Een jaar later rekende Nederland met maar liefst 4-0 af met Noord-Macedonië. Op dit gebied dus weinig reden om de tegenstander van vanavond te vrezen.

Vanaf 18.00 uur vanavond is de wedstrijd tussen Nederland en Noord-Macedonië te zien. Voor Nederland betekent een overwinning dat het alle drie de groepswedstrijden gewonnen zijn. Desondanks is Oranje door de vorige twee overwinningen al groepshoofd.