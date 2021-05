Vriendin gezochte militair doet oproep: ‘Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers’

In een emotionele oproep, smeekt de vriendin van de voortvluchtige militair Jürgen Conings, hem om te stoppen met vluchten. „Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers”, roept Gwendy (46) haar vriend op in een video van VTM Nieuws.

„Zorg dat het verhaal eindigt, dat het stopt”, smeekt Gwendy. „Voor mij, voor mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt.” Al dagen wordt er door 250 politieagenten en 150 zwaarbewapende militairen gezocht naar Conings. Op dit moment is de voortvluchtige militair nog altijd spoorloos.

‘Ik kan niet meer’

Conings is al sinds maandag verdwenen en heeft in een afscheidsbrief laten weten dat hij het gemunt heeft op virologen. In de afscheidsbrief aan zijn vriendin liet Conings volgens Het Nieuwsblad onder andere weten dat hij al langer met het idee rondliep. ,,Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden na een tijd. Ik ben daar klaar voor. Langzamerhand is alles op een plaats gevallen en ben ik begonnen met de voorbereidingen.”

Verder schrijft Conings in de afscheidsbrief dat hij niet verder wil met hoe de toekomst er nu volgens hem uitziet. ,,Ik wil dat je weet dat ik er alles aan gedaan heb om dit te voorkomen, maar ben er niet in geslaagd. Ik kan niet meer en wil niet meer verder met hoe de toekomst er nu uitziet.”

Op maandag werd de militair nog gespot bij het huis van de Belgische viroloog Marc van Ranst. De viroloog is inmiddels samen met zijn gezin naar een veilige locatie gebracht.

Wapens voortvluchtige militair

Eerder werden ook al vier raketwerpers in een auto teruggevonden. Deze raketwerpers zijn door Conings meegenomen uit een kazerne. De voortvluchtige militair zou daarnaast ook een machinepistool en andere wapens bij zich hebben. Deze zijn nog niet teruggevonden, verwacht wordt dan ook dat Conings deze nog altijd in bezit heeft. Naast de teruggevonden raketwerpers melden Belgische media dat Conings eerder deze week zijn militaire eretekens bij het graf van zijn ouders heeft neergelegd. Conings ging als militair mee op elf buitenlandse missies.

Naast de grootschalige zoekactie vlak over de grens in België staat ook de Nederlandse politie aan de grens op scherp. De kans bestaat namelijk dat Conings de grens tussen België en Nederland overgaat. Als gevolg van de klopjacht is het knooppunt Kerensheide bij het Limburgse Stein afgesloten.