Is Akwasi’s omroep ZWART reden voor vertrek Ekiz en Klamer bij De Vooravond?

Het vertrek van presentatieduo Fidan Ekiz en Renze Klamer bij talkshow De Vooravond, zorgde deze week voor behoorlijk wat opschudding. Opiniemaker en oud Groenlinks-kamerlid Zihni Özdil stelt dat de omroep van Akwasi, ZWART, daar iets mee te maken heeft.

Op Twitter sluiten meerderen zich aan bij de mening van Özdil. Dat het vertrek van Ekiz en Klamer halsoverkop en ietwat verrassend was, bleek wel deze week. Beide presentatoren reageerde verontwaardigd op het vertrek. De ‘urgentie-reden’ die de omroep gaf, begrepen zij beiden niet en het presentatieduo betreurde de beslissing.

Fidan Ekiz en Akwasi’s Omroep ZWART liggen elkaar niet

Ekiz en Klamer maken plaats voor presentatieduo Khalid Kasem en Sophie Hilbrand. Na de zomervakantie nemen zij – niet als duo – het stokje over. Özdil twitterde over het vertrek en zag dit ergens al aankomen. „Ik was al verbaasd dat het zo lang duurde”, schrijft hij. Want volgens Özdil rommelde het achter de schermen bij BNNVARA. Ekiz zou namelijk haar mening te vaak laten horen. Hij verkondigt dat omroeppartner ZWART en Ekiz en Klamer elkaar niet echt liggen.

Omroep ZWART van rapper Akwasi wordt sinds februari ondersteund door BNNVARA. „De combinatie van de rijke journalistieke historie van de VARA en het brutale karakter van BNN inspireert ons”, benadrukte Omroep Zwart daarover. Ekiz noemde in De Vooravond het karakter van omroep ZWART polariserend. „Het mag en het kan natuurlijk, maar stel nou dat het Wit had geheten of nog erger: blank”, sprak Ekiz in de uitzending. „Wat mijn probleem er een beetje mee is, is dat Akwasi die het initiatief neemt zich altijd uitspreekt tegen verdeeldheid.” Volgens de presentatrice stimuleert een omroep die ZWART heet juist verdeeldheid. Ook stelde ze Akwasi z’n uitspraken over Zwarte Piet aan de kaak. Renze Klamer vond het echter wel een goed idee.

Ekiz en Klamer niet ‘urgent’ genoeg

En met dat soort uitspraken maakte Ekiz zich volgens opiniemaker Özdil zich niet populair bij de omroep. „In de almaar braver wordende Nederlandse mediacultuur der nikszeggende middelmatigheid, is er uiteraard geen plek voor Renze Klamer en Fidan Ekiz”, schrijft hij. „Ze hadden soms een eigen mening, potverdriedubbeltjes nog aan toe.”



BNN en VARA. Ooit de bastions van de ontregelende, daadwerkelijke progressiviteit. Waar het schuurde en knetterde. Nu gedegradeerd tot de media-arm der collectieve braafheid. Sad. — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) June 10, 2021

BNNVARA gooit het zelf op het feit dat Ekiz en Klamer de talkshow te weinig ‘urgentie’ geven. Daarover sprak Klamer dat de omroep hen juist aanspoorde om meer entertainment te bieden. Maar volgens Özdil gaat het daar niet om. „Fidan heeft allerlei transgressies begaan in dat opzicht. Zo heeft ze Lale Gül naar De Vooravond gehaald, mind you. En dát is niet de bedoeling, dat twee mensen van kleur de progressieve kwezelarij der lage verwachtingen ontstijgen”, twittert hij. Zelf mist hij bij BNNVARA het progressieve karakter waar de omroep voorheen om bekend stond.

Mediakenners steunen Fidan Ekiz

Meerdere mediakenners delen de mening van Özdil. Onder meer Nieuwe Revu-hoofdredacteur Jonathan Ursem, oud-Op1-presentatrice Talitha Muusse, Max’ tv-kenner Ron Vergouwen en opiniemaker Yoeri Albrecht uiten op Twitter hun ongenoegen.



Zou de #PimFortuyn Prijs de doodskus voor @fidanekiz zijn geweest bij het linkse @BNNVARA? Je vraagt je het toch af… #devooravond pic.twitter.com/Ix6teSiQMz — Jonathan Ursem ✌️ (@UitgeverUrsem) June 10, 2021



Geen urgentie met @fidanekiz en @renzeklamer !? Fidan heeft zelfs pas nog de Pim Fortuyn prijs gewonnen. Bijzonder.. #devooravond — Talitha Muusse (@talithamuusse) June 10, 2021



Het was nog zoeken naar de juiste toon, maar de basis met @renzeklamer en lekker uitgesproken @fidanekiz is goed. Maar blijkbaar is ‘t duo niet links genoeg voor BNNVARA en wil de NPO hun oorspronkelijke keuze (Kasem) er op ‘n erg onhandige manier alsnog doordrukken. #devooravond — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) June 10, 2021



Hoe kun je in vredesnaam beweren dat @fidanekiz (met @renzeklamer) urgentie mist? Die vrouw IS urgentie. Klinkt naar heel iets anders, klinkt naar het verder terugschroeven van de pluriformiteit op de @PubliekeOmroep. https://t.co/a4CEBl8JDO #devooravond — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) June 10, 2021

Zelf bedankte Ekiz vandaag alle mensen die haar steunden de afgelopen tijd.



