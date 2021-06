De Oranjezomer is gewoon Veronica Inside, maar dan met weinig kijkers

De Oranjezomer met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is gisteren aan een marathonreeks begonnen. En met weinig kijkers. Wat vond Metro ervan?

De Oranjezomer is een nieuwe talkshow van SBS6, die ruim zestig dagen achter elkaar te zien is. Een nieuwe talkshow in een wel heel bekend jasje trouwens, het jasje van Veronica Inside. Voetbal en nieuws passeren zoals gebruikelijk de revue, maar later deze zomer mogen de heren (en hun gasten) zich ook buigen over de Tour de France en de Olympische Spelen. Metro ging er om 23.00 uur eens goed voor zitten voor de rubriek Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt verslaggever Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s op televisie en de streamingsdiensten.

Groots uitgepakt voor De Oranjezomer

SBS6 heeft voor De Oranjezomer flink uitgepakt. De studio in Hilversum heeft plaatsgemaakt voor het plein voor Slot Zeist. De beelden van het kasteel zijn op z’n minst idyllisch (een woord gebruikt door Johan Derksen). Na het EK voetbal trekt de Oranjezomer-karavaan naar een vakantiepark. De start is als altijd, maar dan op een andere zender. Wilfred en Johan babbelen wat op een bankje en een rockband doet zijn ding. Fijn: er is weer publiek. Het verplichte enthousiasme en het meeklappen – ook als men er geen ene hol aan vindt – hebben we een jaar lang absoluut niet gemist. Dit fenomeen is echter direct weer terug. Het valt de productie in ieder geval te prijzen dat ‘de publieksopwarmer’ (het is echt een baan) pontificaal in beeld staat.

Sportverslaggeefster Hélène Hendriks is ook een vast gezicht bij het programma. Zij maakte onlangs al een video met een rondleiding bij Slot Zeist.

Wie zijn de gasten van De Oranjezomer?

Aan tafel een vertrouwd beeld. Wilfred Genee leidt de boel, René van der Gijp en Johan Derksen op de flanken en een wisselde gast tussen die twee in. Deze keer is dat de gestopte Feyenoord-coach Dick Advocaat. Hélène Hendriks en scheidsrechter Bas Nijhuis nemen plaats aan de bar. De twee komen niet al te veel aan het woord. Nijhuis geeft wel een mooi inkijkje in het domein van de VARS. Zij opereren vanuit het Zwitserse Nyon en zitten met liefst vijf (!) ‘man’ sterk op een rij. Dat belooft wat (of niet veel goeds). Hendriks is de reporter die het Nederlands Elftal volgt, iets verderop in de Zeister bossen. Zij heeft echter te maken met een boycot, want de stervoetballers willen niet praten met mensen van De Oranjezomer en Veronica Inside. Het gaat om iets met Derksen en Akwasi. Eerstgenoemde maakt zich overigens allerminst druk om dat boycot. Derksen heeft totaal geen behoefte om de Oranjespelers aan te horen. Hélène Hendriks mag zelfs geen persconferentie bijwonen. Dus wat haar rol nou precies wordt…



Koop het boek van Johan Derksen

Ben je er nog niet aan toegekomen om het boek van Johan Derksen te kopen? Het werk – waarover Metro hem eerder sprak – staat op nummer 1 in de ‘best verkocht-lijst’. Op tafel liggen er echter nog genoeg. Wilfred Genee en de zijnen maken regelmatig zonder blikken of blozen promotie voor dergelijke waar (en hun eigen winkeltje) en schamen zich daar totaal niet voor. Schamen doen de heren zich ook niet voor hun uitspraken. We kennen het natuurlijk van Veronica Inside. „In de EK-poule spelen we alleen maar tegen bananenrepublieken”, vindt Derksen bijvoorbeeld. René van der Gijp trekt eens goed van leer tegen de saaiheid van het Oranjehotel in het bos. „In Zeist zie je alleen muren en konijnen. In Huis ter Duin in Noordwijk kwam er vroeger nog weleens een lekker wijf langs. Dan zeg je nog eens: lekker man!”



Marcel van Roosmalen spaart helemaal niemand in column voor De Oranjezomer https://t.co/kV9ntKLDPS — Robert Schoppen 🇳🇱 (@SchoppenRobert) June 11, 2021

Marcel van Roosmalen brandt alles af

Een dagelijkse rubriek is gegund aan columnist Marcel van Roosmalen. Ondergetekende is fan, maar velen kunnen niet naar zijn negatieve gemurmel luisteren. Werd hij in De Vooravond nog verborgen als pratende plant, in De Oranjezomer oreert hij vanachter een statig spreekgestoelte. ‘Buitenspel’ heet zijn bijdrage en hij waarschuwt meteen maar. Van Roosmalen spreekt vanuit de onderbuik. Tegen de kijker: „Ik ga dat EK, dat wielrennen en die Olympische Spelen volledig voor u verpesten.” Heerlijk. De brompot zal met jeuk kijken naar de kaartenwinactie voor de wedstrijd Nederland – Noord-Macedonië. Talpa moet ook geld verdienen, zo is het nu eenmaal. Dus om kans te maken op tickets moet er gebeld of ge-sms’t worden. SBS6 vaart ondertussen wel bij de Oranjereclames. Brullen met de Aldi, juichen met Jumbo en hakken met Koning Toto, het komt allemaal veelvuldig voorbij.



De oranjekoorts woedt in dertien (13) tv-reclames. Een volgens bijgelovigen nogal ongelukkig aantal. Maar laten we het afkloppen, ik ben niet bijgelovig. #Oranjezomer — henk westbroek (@henkwestbroek) June 11, 2021

De Oranjezomer als Veronica Inside

Ondertussen houd je bij De Oranjezomer het gevoel dat je gewoon naar Veronica Inside zit te kijken. Door de entourage en het aankomende EK voetbal misschien naar Veronica Inside Plus. Dat maakt het een tikkeltje leuker voor de vaste schare fans. Heerlijk en herkenbaar gezwam en al dan niet een duidelijk statement over het nieuws, zoals over de CDA’ers die intern hun gal spuwden over Pieter Omtzigt. Gedurende deze zomer zal de verbolgenheid onder de niet-kijkers die iets oppikken van internet wel weer toeslaan. Stormpjes die doorgaans snel eindigen in het glas water dat niet-drinker Johan Derksen voor zich op tafel heeft staan.

Wilfred Genee en Talpa zullen zich na het zien van de kijkcijfers vanmorgen echter wel even achter de oren hebben gekrabd. Veronica Inside mag rekenen op een gemiddelde van 600.000 kijkers. De Oranjezomer trapte gisteravond af met 326.000. Da’s niet zo best, zullen we maar zeggen. Ligt het aan het late tijdstip van 23.00 uur? Aan de dagelijkse overkill nu Op1 op NPO 1 en Humberto op RTL 4 ook nog elke avond pratende gasten laten zien? Of moeten de kijkers De Oranjezomer nog vinden? Vanavond, met Wim Kieft als gast, blijkt of er wat meer Shownieuws-volgers blijven hangen. Of dat de voetballiefhebbers van Italië – Turkije na de wedstrijd de overstap van NPO 1 naar SBS 6 zullen maken.

Kaartjes naar de buren

En die kaartjes voor Nederland – Noord-Macedonië? Die werden gewonnen door Saskia uit… Zeist. „Johan, je kunt ze wel even brengen”, meldde Wilfred Genee lachend. „Het is hier het terrein af en dan alleen nog naar rechts.” Derksen als reactie: „Dat zou Saskia wel willen, dat ik op dit tijdstip nog even langskom.” De toon is in elk geval gezet. Nog een dag of zestig te gaan.

Aantal blikken: 3 uit 5. Gemiddeld dus, aangezien het die vertrouwde kost van Veronica Inside is. Kan nog best een blikkie bijkomen. Maar ook verliezen. René van der Gijp zal er zijn bekende schouders over ophalen. „Laat gaan joh. Maak je niet druk.”

