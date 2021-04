OM hoeft ‘bedreigrapper’ Akwasi niet te vervolgen voor Zwarte Piet-uitspraak

De uitspraak van rapper Akwasi over Zwarte Piet vorig jaar op de Dam in Amsterdam is geen reden hem te vervolgen. Dat oordeelt het gerechtshof in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak tegen Akwasi eerder voorwaardelijk.

Daarop spanden twintig mensen een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof, omdat ze het niet eens waren met de beslissing van het OM. Akwasi zei tijdens de antiracisme-demonstratie van Black Lives Matter: „Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik ‘m hoogstpersoonlijk op zijn bek”. Naar aanleiding van deze uitspraak deden 44 mensen aangifte tegen „de bedreigrapper” wegens opruiing.



Zaak Akwasi over Zwarte Piet

Het hof volgt de overwegingen van de officier van justitie, die de uitlating weliswaar bestempelde als opruiing en strafbaar maar koos voor een „de-escalerende en preventieve” afdoening van de zaak. Zo mag Akwasi in zijn proeftijd van een jaar geen strafbare feiten plegen en moest hij publiekelijk afstand nemen van zijn uitlatingen.

De rapper, die op social media bedreigrapper en oproeper tot geweld wordt genoemd, noemde zijn uitspraak eerder in het tv-programma Jinek „superdom”. Hij zei dat hij zich had laten meeslepen in het moment.

Uitspraak hof

De uitspraak van het hof stuit op onbegrip en teleurstelling bij de klagers, zegt hun advocaat Richard van der Weide. „Die vrezen dat het traditionele sinterklaasfeest niet langer op een feestelijke, ongedwongen en veilige manier kan worden gevierd.” Ze denken volgens hem dat anti-Zwarte Piet-activisten in de beslissing van het hof „een aanknopingspunt zullen zien om het sinterklaasfeest – nog meer dan thans het geval – in de toekomst te verstoren”. „Het signaal dat hiervan uitgaat baart cliënten zorgen, al heeft het hof nadrukkelijk overwogen dat het voorwaardelijk sepot zeker geen vrijbrief is voor een oproep tot geweld.”

Reacties Twitter Akwasi

Pieter Hollenberg, een van de mensen die naar het gerechtshof stapten, reageert op Twitter op de uitspraak: „Helaas, de oproeper tot geweld op de Dam vorig jaar wordt niet bestraft. Het klimaat van geweld wordt niet herkend. Ons beklag is afgewezen. De rechtsstaat brokkelt verder af.” Hij is niet de enige die het er niet mee eens is.



