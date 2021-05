Fidan Ekiz in De Vooravond: ‘Ik zie het liefst dat Jamie Vaes Lil’ Kleine verlaat’

Presentatrice Fidan Ekiz roept Jamie Vaes om weg te gaan bij haar partner Lil’ Kleine. Gisteravond liet Ekiz zich behoorlijk uit in haar talkshow De Vooravond. Daarnaast pleit ze voor een boycot van de rapper.

De storm rondom de vermeende mishandeling van Lil’ Kleine en zijn partner Jamie Vaes is nog niet gaan liggen. Hoewel het stel zelf nu claimt dat het om een „dieptepunt” ging en alweer samen werden gefotografeerd, valt menig Nederlander over het incident.

‘Jamie Vaes moet Lil’ Kleine verlaten’

Gisteravond luchtte presentatrice Fidan Ekiz haar hart over dit onderwerp. In haar talkshow De Vooravond werd de kwestie besproken. Studiogast Angela de Jong schreef onder meer een column over het voorval. „Ik las jouw column en ik dacht: dit is gewoon de spijker op zijn kop”, zegt Ekiz in de uitzending.

In de column van de AD-journalist sprak zij over de vervelende situatie voor het kindje van Vaes en Lil’ Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet. De Jong pleit dat Vaes haar partner moet verlaten. Ekiz vertelt dat ze een paar dagen haar mond hield, maar hier toch iets over wil zeggen. „Er is een kind in het spel.”



Fidan Ekiz ziet veel vrouwen in gewelddadige relaties

Ekiz houdt zich niet meer in tijdens de uitzending en spreekt zich uit. „Ik kom zo vaak vrouwen tegen, ook gewoon hoogopgeleid, die toch in een gewelddadige relatie blijven zitten. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar het is duidelijk dat er geweld is gebruikt.” Voor zover momenteel bekend, blijft Vaes naast en achter haar partner staan. „Ik heb toch heel erg het gevoel dat ik denk: stap er alsjeblieft uit. Blijf niet in zo’n gewelddadige relatie zitten”, aldus de presentatrice.

Ook over het platenlabel van Lil’ Kleine laat Ekiz zich kritisch uit. Ze noemt Top Notch in de uitzending tuig. „Ik vind het ook zo hypocriet dat ze al die criminelen daar hebben. Die vastzitten of zich schuldig hebben gemaakt aan levensdelicten. Elke keer als er wat gebeurt, dan trekken ze hun handen er vanaf.” Top Notch staat bekend als een platenlabel dat niet opkijkt van een strafblad of criminele vriendjes van artiesten.



Vooravond pleit voor boycot Lil’ Kleine

Zowel De Jong als Ekiz pleiten voor een boycot van rapper Lil’ Kleine. De vrouwen vragen zich af waarom mensen zijn muziek nog willen luisteren. „Als ik kan verhinderen dat mijn kinderen geld uitgeven aan zijn muziek, dan zal ik dat zeker doen. Ik heb op dit moment weinig respect en begrip voor iemand die zijn handen niet thuis kan houden”, aldus de Jong.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat rapper Lil’ Kleine zijn vriendin Jamie Vaes zou hebben mishandeld in Ibiza. De Spaanse politie arresteerde de rapper, waarna de zaak uiteindelijk werd geseponeerd.

