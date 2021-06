Hard Rock Café is 50: hamburgers voor 71 cent en Messi als ambassadeur

Het befaamde Hard Rock Café bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met hamburgers voor 71 eurocent. En gelijk wordt ook een samenwerking met stervoetballer Messi aangekondigd.

Ben je maandag toevallig in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam en heb je een onvervalste trek in een broodje hamburger? Loop dan even door naar het Max Euweplein. Het Hard Rock Café aldaar serveert je dan een hamburger voor 71 cent, net als in het Hard Rock Hotel op de Leidsekade. De ‘tent’ ziet namelijk Abraham. Wel tussen 12.00 en 13.00 uur of 17.00 en 18.00 doen trouwens. Tijdens die uren geldt de actie voor de Country Burger.

Hard Rock Café opende in 1971 in Londen

Niet de vestiging in de hoofdstad, maar Hard Rock Café Londen viert z’n vijftigste verjaardag trouwens. Op 14 juni 1971 gingen de deuren open en groeide het merk Hard Rock Café uit tot een wereldwijd fenomeen over. Hard Rock International heeft op dit moment cafés, hotels en casino’s in 68 landen. Waaronder Nederland natuurlijk en daarom worden de slingers maandag in Amsterdam opgehangen. Bij de aankondiging van de verjaardag is vandaag een leuke foto gedeeld van de eerste serveerster die in het Hard Rock Café aan de slag ging. Het gaat om Rita Gilligan uit Londen. Opmerkelijk feitje: ze werkt er nog steeds!

Bij het lezen van de feestactie ‘hamburger voor 71 cent’ ging er op de Metro-redactie wel een belletje rinkelen trouwens. Elk jubileum blijkt te worden aangegrepen voor uurtjes met burgers voor het geboortejaar-bedrag. Zo werd er in 2015 de 44e verjaardag mee gevierd. Het gebeurde ook in 2018, toen 47 kaarsjes werden uitgeblazen. En, hoe gek het ook klinkt: „Omdat het Hard Rock Café 19 jaar in Amsterdam gevestigd is.”

Messi de nieuwe ambassadeur

Rita Gilligan is voor het Hard Rock Café dan een beroemde naam, de naam van Lionel Messi kent bijna elke wereldburger. Speciaal voor het jubileumjaar heeft de jarige job een partnership met de voetballer van Barcelona bekendgemaakt. Messi treedt de komende vijf jaar als merk-ambassadeur naar buiten. Hij is de eerste sporter die een dergelijke verbintenis met het merk aangaat. Dit is de eerste commercial:

„De afgelopen 50 jaar is het Hard Rock-merk uitgegroeid tot een van de bekendste merken ter wereld met een café, hotel of casino”, zegt Jim Allen, chairman van Hard Rock International. „Toen we ons 50ste jubileum bereikten wisten we dat we een partnership moesten aangaan met een icoon. Zo kunnen we op een nieuwe en onverwachte manier ons 50-jarig bestaan vieren. En wie is dan beter dan de legendarische Lionel Messi?” De voetballers zelf is ook een quote in de mond gelegd. „Sport en muziek zijn een integraal onderdeel van mijn leven. Een perfecte combinatie tussen mijn beroep en mijn vrije tijd. Deze te kunnen combineren is een groot succes en ik ben erg blij dat ze mij hebben gevraagd voor deze speciale gebeurtenis”, zegt de Argentijnse wereldster.

Voor wie maandag in Amsterdam in een burger hapt: eet smakelijk.