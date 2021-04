Arts bij Op1: ‘We hebben de oplossing in de koelkast liggen’

Medewerkers van het Zuyderland ziekenhuis in Limburg hebben in een brief aan demissionair zorgminister Hugo de Jonge (en de Gezondheidsraad en het RIVM) alarm geslagen. Volgens hen groeit onder de artsen het gevoel van „onmacht en frustratie”, vooral door de vertraging met vaccineren. Gisteravond, bij Op1, schoof internist Guy Mostard aan om wat duiding te bieden.

In het Limburgse ziekenhuis werken 400 artsen, en zij onderschrijven volgens Mostard allemaal deze brief. „Het is een noodkreet, die we aan de minister hebben gericht, maar ook aan de Gezondheidsraad en het RIVM”, vertelt hij daarover. „Die brief komt voort uit een groeiend gevoel van onmacht en frustratie”, zegt hij tegen Op1-presentatrice Astrid Joosten. Volgens hem is de noodkreet gebaseerd op „het feit dat we alweer, net als vorig jaar, een enorme groeiende golf van ernstig zieke patiënten zien”.

Arts bij Op1: ‘Vooral dertigers, veertigers en vijftigers in ziekenhuis’

Maar wat anders is aan dit jaar, vergeleken met 2020, is dat de patiënten jonger zijn. Volgens de arts liggen er nu veel meer dertigers, veertigers en vijftigers met een coronabesmetting in het ziekenhuis. „Afgelopen week hebben wij vijf dertigers op de intensive care behandeld, vanwege corona.” En dat zijn geen ongezonde mensen: één van hen was zelfs een marathonloper.

De stijgende lijn van coronapatiënten is volgens Mostard slechts één kant van het verhaal. Het afschalen van de planbare zorg is zo goed als noodzakelijk, omdat de intensive cares vol liggen. Mensen met „kwaadaardige ziektes” moeten dus langer wachten op hun operaties. Daarnaast is er bij het ziekenhuis een wachtlijst van een jaar, met 5000 uitgestelde operaties. En dat is slechts één ziekenhuis in Nederland, zegt hij bij Op1.



‘Ga nou vaccineren’

Volgens de Limburgse arts is de boodschap van deze brief: „Wij hebben de oplossing in de koelkast liggen”. Maar „die gebruiken wij niet”. Hij praat daarmee over coronavaccins, en met name het AstraZeneca-vaccin. Door zeldzame bijwerkingen als trombose wordt er even niet met dat middel gevaccineerd. Maar volgens Mostard is dat absoluut geen goede zaak. „Een twintiger die níet het vaccin krijgt, heeft een twintig keer zo grote kans om op de intensive care te belanden als gevolg van een coronainfectie, dan dat hij of zij ernstige bijwerkingen krijgt van een vaccin”, zegt hij tegen de Op1-presentatoren en gasten. „Voor een 50-plusser is dat getal al veertig keer zo groot.” Je snapt het: des te ouder je bent, des te meer kans je hebt om van een coronabesmetting op de ic te belanden.



Om dit probleem te schetsen, vertelt de arts een verhaal over een patiënt in het ziekenhuis. Hij was, volgens de arts, „de druppel die de emmer deed overlopen”. „Die patiënt komt in het ziekenhuis en vertelt ons ‘ik heb een AstraZeneca-vaccin geweigerd’“, begint Mostard zijn verhaal. „Hij is 79, en ligt in het ziekenhuis inmiddels op de medium care, bijna aan de beademing.” In Op1 laten ze ook een scan zien van de longen van deze patiënt, en wat je daar ziet zijn ontstekingen. Grote delen van de longen worden, volgens de arts, „niet meer geventileerd”. Effectief kan deze man nog maar veertig tot vijftig procent van zijn longen gebruiken.

Door alle angst rond het vaccineren, en dan vooral het AstraZeneca-vaccin, heeft deze man zich dus niet laten vaccineren. Nu ligt hij erg ziek in het ziekenhuis. De arts noemt een ander voorbeeld, van 500 ernstig zieke patiënten (met andere aandoeningen dan corona), die recht hebben op een vaccinatie. Daarvan is de helft niet komen opdagen. „De overheid, de Gezondheidsraad, het RIVM, de minister, dit is halfbakken beleid”, zegt Mostard. De Jonge staat voor een moeilijke keuze, en dat begrijpt de arts zeker, maar we moeten volgens hem toch echt even doorprikken.

Wil je Op1 terugkijken? Dat kan hier.