EMA over prikken met AstraZeneca: voordelen wegen zwaarder dan risico

Geen vaccin zo veelbesproken en onder de loep genomen als AstraZeneca. EMA oordeelt vandaag dat er inderdaad bijwerkingen zijn, maar dat de voordelen van het vaccin groter zijn. Doorprikken dus, als het aan EMA ligt.

Ernstige problemen met het bloed moeten inderdaad worden beschouwd als zeer zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca, oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De voordelen van het vaccin wegen echter zwaarder dan het zeer kleine risico op de vorming van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), concluderen onderzoekers die alle meldingen tegen het licht hebben gehouden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

EMA’s safety committee (#PRAC) has concluded its review of very rare cases of unusual blood clots with AstraZeneca #COVID19 vaccine.

👉https://t.co/WGsfRP8PTo pic.twitter.com/aeyzK3bfxd — EU Medicines Agency (@EMA_News) April 7, 2021

EMA over AstraZeneca

EMA wijst er nog eens op dat Covid-19 kan leiden tot ziekenhuisopname, dat mensen eraan kunnen overlijden en dat het vaccin van AstraZeneca dat kan voorkomen. Coronavaccins zijn bovendien schaars.

In Groot-Brittannië worden mensen opgeroepen zich te laten vaccineren met AstraZeneca en zich niet te laten afschrikken door de berichten, in veel andere landen is het prikken met dit vaccin juist stopgezet.

Experts over bloedstolling

De experts van het veiligheidscomité zien een „mogelijk verband” tussen het vaccin en de ernstige bloedafwijkingen. Ze onderzochten 86 meldingen, waarvan er 18 fataal afliepen, op een totaal van zo’n 25 miljoen mensen die het vaccin kregen toegediend. Ter vergelijking: het RIVM schat dat in Nederland tussen de 1 procent en 1,3 procent van alle coronabesmettingen fataal afloopt. In ons land is de zeldzame combinatie van trombose en te weinig bloedplaatjes tot nog toe vijf keer gemeld. Een vrouw overleed hierdoor aan een longembolie.

Overlijden na prik

Ook andere mensen die in de twee weken na de prik overleden, waren in de meeste gevallen vrouwen. De meesten waren jonger 60 jaar. Toch kan EMA op basis van het huidige bewijs niet bevestigen dat er „specifieke risicofactoren” zijn, zoals leeftijd of geslacht.

Het zeldzame gecombineerde ziektebeeld komt mogelijk voort uit een immuunrespons, laat EMA weten. Een soortgelijke reactie wordt soms veroorzaakt door een trombosemedicijn, heparine.