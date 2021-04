Bijna niemand gaat na coronaprik helemaal los: knuffelen op de lange baan

Je zóu misschien kunnen denken: Ik heb de coronaprik gehad, ik ga me nu eens lekker niet meer aan de regels houden. Ik ben toch beschermd… Maar dit ‘post-vaccinatie gedrag’ gebeurt dus totaal niet, blijkt uit onderzoek.

Vrijwel niemand laat na een vaccinatie tegen corona de coronaregels helemaal los. Veel mensen wachten tot hun dierbaren ook zijn ingeënt, meldt EenVandaag na onderzoek. Een andere, eerder deze week gehouden peiling van ouderenbond ANBO laat eenzelfde beeld zien: ruim 90 procent van de gevaccineerde zestigplussers zegt zich nog net zo goed aan de richtlijnen te houden als voor de vaccinatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voelen gevaccineerden zich vrijer sinds ze zijn ingeënt?

🔸 61% zegt dat de vaccinatie geen verschil maakt op hun gevoel van vrijheid

🔸 37% voelt zich wel vrijer

@EenVandaag

https://t.co/FLG0Gu6s8I — EenVandaag Opiniepanel (@Opiniepanel) April 16, 2021

Onderzoek EenVandaag na coronaprik

Aan het onderzoek van EenVandaag deden een kleine 26.000 leden van het Opiniepanel mee, van wie 5576 mensen een of zelfs al twee keer zijn gevaccineerd. Negen van de tien gevaccineerden geven aan zich te houden aan de regels die ook gelden voor niet-gevaccineerde mensen. „Gevoelsmatig ben ik meer beschermd, maar mijn omgeving is dat nog niet. Ik wil niet iets doorgeven”, zegt een ondervraagde.

Het omhelzen of knuffelen van dierbaren wordt bij de meeste gevaccineerden dan ook nog op de lange baan geschoven. 21 procent wacht daar ook na de tweede prik nog mee en nog eens 38 procent weet nog niet wanneer ze dat weer gaan doen. „Niemand kan mij nu vertellen hoe besmettelijk ik ben. Dan nog maar even volhouden tot mijn omgeving ook is geprikt”, schrijft een andere ondervraagde.

Minder houden aan de coronaregels

Een op de twintig houdt zich minder aan de maatregelen na de coronaprik. Hierbij gaat het vooral om niet-kwetsbare mensen. Maar er is vrijwel niemand die zich er helemaal niet meer aan houdt.

Mensen die een of twee prikken hebben gehad, houden zich vooral nog aan de regels omdat ze vrezen het virus mogelijk over te dragen op dierbaren. Een klein deel van de mensen is bang om zelf alsnog ziek te worden.

Peiling ANBO

Aan de peiling van de ANBO, die door de bond werd uitgezet onder 64.000 leden en niet-leden die zich hebben geabonneerd op een of meer nieuwsbrieven, deden in totaal ruim 6000 mensen mee. Dat daaruit blijkt dat niet meer zestigplussers na die coronaprik zijn gaan knuffelen met hun kleinkinderen, vindt de bond goed nieuws. „Zolang nog niet een grote meerderheid van de bevolking is ingeënt, is voorzichtigheid geboden en is het belangrijk dat de RIVM-richtlijnen worden nageleefd.”

‘Liever geen AstraZeneca’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ANBO krijgt veel telefoontjes van ouderen die zich zorgen maken over het AstraZeneca-vaccin. Ze zijn er niet van overtuigd dat dit vaccin veilig is. Lees ons bericht: https://t.co/RgzX87bRx6 #AstraZeneca #vaccinatie pic.twitter.com/JPmCaCOkTl — ANBO Nederland (@ANBO_Nederland) April 9, 2021

De peiling van de ANBO laat ook zien dat zo’n 70 procent van de zestigplussers die nog niet zijn gevaccineerd, graag zelf zou willen kiezen welk coronavaccin ze krijgen. Voor zestigplussers die inmiddels minstens één inenting hebben gehad, zegt 40 procent dat ze liever zelf hadden willen kiezen tussen de vaccins. ANBO vermoedt dat dat verschil te maken heeft met de zeldzame bijwerkingen die kunnen optreden na inenting met het vaccin van AstraZeneca.