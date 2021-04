5 films en series die in week 15 op Netflix verschenen: Snelle en meer

Ook in week 15 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de documentaire van Snelle, een monsterlijk avontuur, echte liefde en meer.

De diversiteit is deze week weer hoog op Netflix. Zo kun je aan de slag met de documentaire over een van de bekendste Nederlandse rappers van dit moment: Snelle. Ook komt Netflix met het spectaculaire Love and Monsters en de hartverwarmende documentaire My Love over eeuwige liefde. Daarnaast kunnen true crime-liefhebbers aan de slag met Why Did You Kill Me?, en is er voor de jongere kijkers een nieuw seizoen van Fast & Furious Spy Racers.

Nieuw op Netflix in week 15

1. Snelle: Zonder Jas naar buiten

Serie

Genre: documentaire

Lars Bos, die je waarschijnlijk beter kent als Snelle, maakte de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. Na zijn definitieve doorbraak in 2019 is het hard gegaan. De prijzen stromen binnen en grote namen staan in de rij om met hem samen te werken. Van Davina Michell en Maan tot Ronnie Flex en Suzan & Freek. Inmiddels behoort hij tot de bekendste en beste rappers van Nederland, maar wie is de persoon Lars Bos? Op die vraag krijgen we dankzij Netflix een antwoord. De streamingdienst komt namelijk met Zonder Jas naar Buiten. Een documentaire over zijn creatieve proces en privérelaties tijdens het uitbrengen van een album en de pandemie.

2. Love and Monsters

Film

Genre: actie komedie

Wat is er nog erger dan een apocalyps? Een monsterapocalys. Dit is wanneer de aarde opeens wordt overgenomen door smerige, agressieve en vleesetende monsters, en tevens het verhaal van Love and Monsters. In deze Netflix-film volgen we Joel die bij het uitbreken van de monsterapocalyps alles kwijt raakt. Iedereen die hij kende is weg, behalve zijn vriendin. Het probleem is alleen wel dat ze in een andere bunker zit. Joel ziet geen andere optie dan zijn schuilplaats te verlaten en op zoek te gaan naar de enige persoon die hij nog heeft.

3. My Love: Six Stories of True Love

Serie

Genre: documentaire

Netflix staat vol met series en films over opbloeiende liefdes en romantische verhalen, maar waar is de echte romantiek? Die vind je in My Love. Een documentaire die bestaat uit zes prachtige verhalen. Niet over kalverliefde, maar over geliefden die al een eeuwigheid bij elkaar zijn. Netflix volgde een jaar lang zes stellen uit verschillende delen van de wereld en legde hun langdurige liefde op prachtige wijze vast. Een unieke verzameling tedere portretten die laten zien dat eeuwige liefde echt bestaat.

4. Why Did You Kill Me?

Film

Genre: documentaire

In 2016 werd de 24-jarige Crystal Theobald doodgeschoten. Niemand begreep waarom. Het leek volkomen willekeur te zijn, maar daar kon de familie geen genoegen mee nemen, en dus namen zij het recht in eigen hand. Met behulp van Myspace gingen ze op zoek naar de mensen die Crystal om het leven hadden gebracht. Met succes. Maar dan vervaagt de grens tussen gerechtigheid en wraak. De familie legt contact met de moordenaar en probeert hem zo uit de tent te lokken, met alle gevolgen van dien.

5. Fast & Furious Spy Racers: Season 4: Mexico

Serie

Genre: kinderserie

Bij Fast & Furious denk je aan snelle auto’s en keiharde actie. Deze Netflix-serie brengt precies dat, maar dan in een kindvriendelijke en geanimeerde vorm. In Fast & Furious Spy Racers volgen we een groep jonge spionnen die achter grote criminelen aan gaan. In het nieuwe seizoen zijn de rollen echter wel omgedraaid. Ze worden erin geluisd en moeten opeens op de vlucht. Kortom, een spannend avontuur voor jong en oud.

Vorige week op Netflix

