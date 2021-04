Gommers en NU’91 niet blij met uitstel Janssen-vaccin: ‘Weer tegenslag’

„Dit is weer een tegenslag in het vaccinatiebeleid”, zegt vakbondsman Michel van Erp van NU’91, een organisatie voor zorgprofessionals. Hij reageert op het nieuws dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wacht met prikken met het vaccin van Janssen totdat er meer bekend is over de veiligheid ervan. Ook Diederik Gommers, voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is er niet blij mee: „Dit is niet wat je wilt horen.”

Ongeveer 35.000 Janssen-vaccins zouden versneld naar zorgmedewerkers gaan die met coronapatiënten in contact komen. Dat moet nu wachten. Coronaminister Hugo de Jonge kondigde woensdag aan dat het Janssen-vaccin voorlopig niet wordt ingezet in Nederland. Hij wacht onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar mogelijke ernstige bijwerkingen af.

Wachten op Janssen-vaccin

Volgens Gommers is het vooral mentaal zwaar voor de zorgmedewerkers, dat ze nu te horen krijgen dat ze de Janssen-prik nog niet ontvangen. „Je loopt elke dag risico op een coronabesmetting en dat doet iets met je. Iedereen zit erdoorheen.” Bovendien ontstaat er spanning in ziekenhuizen, tussen ic-artsen- en verpleegkundigen die al wel zijn ingeënt en ander zorgpersoneel dat met coronapatiënten in aanraking komt en nog geen prik heeft gekregen. „Ook al dat ondersteunende personeel, zoals verzorgenden, heb je nodig”, aldus Gommers. Ook van Erp noemt dat het zwaar is voor zorgmedewerkers. Volgens hem is de situatie in ziekenhuizen nu ook veel erger dan een jaar geleden. „Mensen hebben zoveel gegeven van zichzelf het afgelopen jaar, dat houdt gewoon op. Ze trekken dit psychisch en lichamelijk niet meer. Ik krijg dagelijks berichtjes van mensen op ic-afdelingen en Covid-afdelingen, de tranen schieten in je ogen als je dat ziet. Mensen zijn gewoon aan het einde van hun Latijn”.

Met spoed inzetten

Van Erp: „Deze vaccins zouden met spoed ingezet worden voor verpleegkundigen in de ziekenhuizen, die nog steeds voor een groot deel ongevaccineerd hun werk moeten doen. Er moet nu daadkracht worden getoond en er moet direct een besluit worden genomen om met Pfizer en Moderna zo snel mogelijk deze groepen te gaan vaccineren.”

Dat is volgens hem heel belangrijk, om de druk van de zorg af te halen. „Het is niet meer te doen, het water staat mensen aan de lippen. We kunnen nu niet weer met een verhaal aankomen: jullie zullen weer moeten wachten. Dat gaat ten koste van de zorg”, vertelt de vakbondsman.

Het EMA komt naar verwachting volgende week met een oordeel over het Janssen-vaccin. Het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, gaf woensdag het advies het vaccin voorlopig in de opslag te laten liggen.