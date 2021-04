Even tot Hier bezingt versoepelingen: ‘Voorbarig, gevaarlijk’

Er gebeurde weer heel wat, gisteravond, tijdens de nieuwste aflevering van Even tot Hier. Da’s niet gek, want in de politiek is ook een hoop gebeurd. Kijkers zijn in ieder geval enorm enthousiast, maar welk stuk nou het beste was? Daar worden ze het niet over eens. Ook bezongen de presentatoren de versoepelingen die aangekondigd werden, maar waar Hugo de Jonge later over zei dat het feest mogelijk toch niet doorgaat.

Volgens kijkers zat de aflevering in ieder geval vol met pareltjes. Het begon toen Niels van der Laan en Jeroen Woe een imitatie deden van demissionair premier Rutte, die, zelfs nadat hij met twee moties bijna was ‘afgemaakt’, altijd vrolijk binnenkomt. „Rutte had een voorbeeldfunctie, en nu eigenlijk nog steeds, maar voor de verkeerde mensen”, zegt presentator Van der Laan. Daarmee verwijst hij naar Ridouan Taghi, een topcrimineel, die zei dat hij „geen actieve herinnering” had van brute moorden.

Even tot Hier: ‘Cadeautje van Rutte’

Hoe dan ook, Rutte moet de mensen een beetje ‘paaien’, denkt het presentatorduo van Even tot Hier. Want de VVD zal hoe dan ook met hem verder moeten. Andere kandidaten voor het premierschap zijn er binnen de VVD niet echt. Dus wat doet Rutte dan? Hij geeft D66 een ‘cadeautje’. Net voor de verkiezingen over de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, belde Sigrid Kaag (D66) Rutte namelijk, over het kandidaatschap van Vera Bergkamp (D66). Zelf zegt Kaag dat ze dat op het einde van het gesprek zei, als ‘by the way’. „Er is geen link tussen dat gesprek en de nieuwe Kamervoorzitter”, zegt Rutte ook boos. „Als wij dat hier allebei verklaren, zeker na het gesprek over het herstellen van vertrouwen, zou u dat misschien ook van ons kunnen aannemen.”

Rutte was dus niet erg blij met Liliane Ploumen (PvdA), zij was namelijk degene die zich afvroeg of de verkiezingen voor de voorzitter wel helemaal zuiver waren verlopen. Haar eigen Khadija Arib moest namelijk haar koffers pakken.



Herman Tjeenk Willink als ‘Kendeng Kedeng’

Om de formatie van het nieuwe kabinet te redden, moest een informateur aangesteld worden. Dat moest iemand zijn met meer afstand tot de partijen, om het proces onpartijdig te laten verlopen. Nou, dat is gelukt, want de fractievoorzitters wezen oud-PvdA’er Herman Tjeenk Willink aan als informateur. „Weer Herman Tjeenk”, zeggen ze bij Even tot Hier terecht, want hij is al een aantal keer eerder informateur geweest.

En dan springt de eenmansband in: „Dat is toch dat liedje?”, vraagt hij. „Van Guus Meeuwis?” En ja hoor: daar staat de Brabander opeens. Hij heeft, volgens de kijkers erg kunstig, Kedeng Kedeng getransformeerd tot Weer Herman Tjeenk. „Ze riepen ‘weg met jou’, maar hij zei ‘pech voor jou'”, zingt Meeuwis over Rutte.



Voorbarige versoepelingen

Ook bezingt het duo van Even tot Hier dus de mogelijke versoepelingen. Winkels en terrassen zouden op 21 april weer open gaan, de avondklok kon worden afgeschaft. Maar De Jonge trapte even op de rem, voor de zorg.

„We hadden er allemaal al zin in, en in gedachten hoorden we de muziek al, van die straatmuzikanten”, begint Van der Laan. „We zagen een bomvol terras, we hebben er allemaal wel over gefantaseerd.” En dan, op de muziek van Volare: „Voorbarig, gevaarlijk, die piek is nog niet geweest. Maar boeien, we vieren weer feest”, je snapt ‘m wel. Een heel nummer voor de versoepelingen die er wel, of misschien toch niet, komen. Het enige dat wij nu kunnen doen, is afwachten tot de volgende persconferentie. Die staat gepland op 13 april.



