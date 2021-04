Tjeenk Willink doet het meteen al anders en daar is Sylvana blij mee

Een spannende dag voor Tjeenk Willink en de partijen. Zijn grote uitdaging begint vandaag en als nieuwe informateur gaat hij het meteen al anders dan anders doen. Sylvana Simons gaat als eerste bij hem op de koffie en is daar blij mee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'De eerste die Herman Tjeenk Willink donderdagochtend uitnodigt voor een gesprek over de formatie, is @SylvanaBIJ1 van BIJ1. De informateur spreekt eerst met de kleine partijen, omdat die volgens hem een “frisse blik” hebben.'https://t.co/LLceQA16Sy — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) April 8, 2021

Herman Tjeenk Willink begint vandaag aan zijn werk als de nieuwe informateur. Hij moet op zoek naar een oplossing voor het vastgelopen formatieproces, dat stil kwam te liggen toen een notitie van de verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma op straat kwam te liggen.

Waarom een nieuwe informateur?

In de notitie werd het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt genoemd, met de woorden ‘functie elders’. Later bleek VVD-leider Mark Rutte hem ter sprake te hebben gebracht in zijn gesprek met de verkenners. De indruk ontstond dat Rutte Omtzigt weg wilde promoveren. Het leidde uiteindelijk vorige week tot een marathondebat, waarin Rutte ternauwernood een motie van wantrouwen overleefde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

It was at that moment, when all seemed lost, that Herman Tjeenk Willink took up de formatie — Mark off the Lane🇪🇺🇬🇧🇮🇪🇳🇱🏳️‍🌈📚 (@MarkOffTheLane) April 6, 2021

Tjeenk Willink gaat het anders doen

Tjeenk Willink stond gisteravond al de pers te woord over de klus die hem te wachten staat. Hij kondigde aan om, tegen het gebruik in, de partijen op volgorde van klein naar groot te ontvangen. Hij doet dit „niet alleen omdat democratie ook betekent: rekening houden met minderheden, maar ook omdat zij een frisse blik hebben om een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen”, aldus de minister van Staat.

Sylvana bijt spits af



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sylvana Simons (Bij1) mag als eerste op de koffie bij Tjeenk Willink. #formatie pic.twitter.com/Ebdf1qHxHC — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 8, 2021

Sylvana Simons van BIJ1 mag vanochtend het spits mag afbijten. Het is volgens de politica van belang dat politiek Den Haag snel begint met de omslag naar een nieuwe bestuurscultuur. „Ik zou toch beginnen bij de grote schoonmaak”, zegt Simons daarover. „En dat betekent, ook symbolisch, afscheid nemen van een aantal mensen die symbool zijn geworden van de cultuur die we nu kennen. U weet wie ik bedoel.”

‘Heel ander gesprek’

Simons verwacht dat het met deze kenner een heel ander gesprek gaat worden. „Vertrekpunt is anders, de insteek is anders, dus ik laat het gewoon gebeuren.” Wat niet is veranderd, zijn hun idealen. „En onze wensen voor het land zijn ook niet veranderd.” Dat de kleine partijen als eerste mogen, noemt ze een frisse insteek. „Meteen een mooie manier om met BIJ1 gelijk de toon te zetten.”

Na Sylvana volgen Caroline van der Plas (BBB), Farid Azarkan (DENK), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21), Laurens Dassen (Volt), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Liane den Haan (50PLUS).

De overige fractievoorzitters praten vrijdag met Tjeenk Willink.

Reacties op Tjeenk Willink

Op social media knijpen veel mensen zich in de handen met Tjeenk Willink. „In Nederland zeggen we niet ‘Game Over’, we zeggen ‘Tjeenk Willink’ en dat is prachtig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In the Netherlands we don’t say ‘Game Over’, we say ‘Tjeenk Willink’, and I think that’s beautiful. — Maarten Hopman (@maartenhopman94) April 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

By far de beste! #TjeenkWillink — Janita Tabak (@JanitaTabak) April 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En zeer intelligent, oprecht geïnteresseerd in anderen en heel grappig. — Janita Tabak (@JanitaTabak) April 8, 2021