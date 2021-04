Vanaf 21 april éindelijk weer bier op het terras als het aan het kabinet ligt

Nog veertien nachten slapen en dan is het waarschijnlijk eindelijk zo ver. De terrassen open en een dikke tabee voor de avondklok, als het aan het kabinet ligt. De horeca is blij, maar denkt wel dat er nog meer mogelijk is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

21 april. Zal dat de dag zijn dat de horeca weer kan gaan ademen? — Robin (@robdraa) April 7, 2021

Het kabinet wil per 21 april de terrassen heropenen en de avondklok opheffen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Deze versoepelingen van de coronamaatregelen worden nog wel eerst voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT), en zijn ook afhankelijk van hoe de besmettingscijfers zich de komende week verder ontwikkelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kabinet werkt aan breed openingsplan: terrassen, winkels en onderwijs open, avondklok geschrapt. Concept-openingsplan ligt nu bij OMT. Mogelijke versoepelingen per 21 april. Zie: https://t.co/X0sfYCpxdg — Fons Lambie (@fonslambie) April 7, 2021

Versoepelingen kabinet

Het kabinet wil daarnaast dat studenten in het hoger onderwijs weer fysiek naar college kunnen. Zij moeten dan vooraf getest worden en zich houden aan de coronaregels, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Ook voor winkels wordt wellicht meer mogelijk, maar ingewijden twijfelen nog of die versoepeling de eindstreep haalt.

Ook verwachten mensen nog wel wat addertjes onder het gras, blijkt wel op social media:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Om te beginnen 😢 — Beekmans (@Beekmans6) April 7, 2021

Persconferentie Rutte en De Jonge

Volgende week dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie. Zij zullen dan een plan ontvouwen om stapsgewijs de samenleving te heropenen. Het volgende ‘weegmoment’ is twee weken later, dan wordt duidelijk wat er in de meivakantie mogelijk is. Het kabinet hoopt dat in de zomerperiode weinig tot geen beperkingen meer hoeven te gelden.

Minister Ferd Grapperhaus sprak dinsdag weer met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Na afloop zei hij al dat het kabinet werkt aan een openingsplan.

Reactie Koninklijke Horeca Nederland op kabinet

De horeca is blij met de beweging die het kabinet lijkt te maken. Maar in het gesprek dat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) donderdag heeft met ministers Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zal de branche ook benadrukken dat er wat haar betreft meer mogelijk is op een veilige manier.

Volgens KHN-voorzitter Robèr Willems is ook een eerste fase van de heropening van de horecazaken zelf al mogelijk. Maar bovenal wil hij duidelijkheid hebben. Dat burgemeesters van de grote steden onlangs al hebben gepleit voor het openen van de terrassen kwam voor hem niet als een verrassing. Ook Willems ziet dat de situatie in bijvoorbeeld stadsparken niet meer te handhaven is.

Hij is blij dat ook het kabinet tot inkeer lijkt te komen. Maar dan is het wel zaak dat er ook wordt doorgepakt, vindt de voorzitter.

KHN over steun horeca

KHN blijft inzetten op snelle heropening van terrassen en andere horeca onder gelijke en vooral werkbare condities. Daar waar er beperkingen zijn, moeten ondernemers volgens KHN voor 100 procent worden gecompenseerd. KHN pleit ook voor het voortzetten van die steun ook na 30 juni als de meeste van de huidige maatregelen aflopen.

De horeca vraag het nieuwe kabinet ook om regelingen waarbij het vereffenen van coronaschulden via lange terugbetaaltermijnen mogelijk wordt. Waar nodig moeten schulden worden kwijtgescholden. Verder pleit de branche voor lagere werkgeverslasten en een herstartfonds. „Uiteraard willen we ook geen lastenverzwaringen.”