De Jonge over versoepelingen: ‘Gaan geen domme dingen doen voor de zorg’

Aan tafel bij Beau probeerde minister Hugo de Jonge de verwachtingen over mogelijke versoepelingen zo veel mogelijk te temperen. Na het uitlekken ven een plan van het kabinet om de samenleving te openen, lopen de verwachtingen omtrent mogelijke versoepelingen namelijk steeds verder op. Onder andere het heropenen van terrassen is iets waar iedereen enorm naar uitkijkt. We moeten echter niet te optimistisch zijn stelt De Jonge.

„We zijn bezig met een openingsplan, we moeten perspectief bieden”, begon minister De Jonge. Toch is het volgens hem niet het moment om meteen optimistisch te worden. „Toen de buitenwereld lucht kreeg van het plan werd gedacht ‘holadijee, bloemetjes buiten’. Maar in het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen.”

Jongeren en zwangere vrouwen op de ic

Er is dan ook zeker nog geen reden om de vlag uit te hangen, de strijd in de ziekenhuizen is namelijk echt nog niet gestreden. Daar wordt het namelijk steeds drukker. Zo liet Diederik van Dijk, medisch hoofd ic van het UMC Utrecht, vrijdag nog weten dat het niet goed gaat. De ic’s barsten volgens hem uit hun voegen en het zijn echt niet alleen oudere mensen die er terechtkomen.

„Natuurlijk liggen er ook een paar oudere mensen, maar de mensen die ik zie, zijn heel vaak onder de 60: vijftigers, veertigers, dertigers. Om je een beeld te geven: vandaag hebben we vier mensen van in de 30 op de ic liggen. Mensen zonder medische voorgeschiedenis”, stelt Van Dijk in gesprek met het AD. „Er liggen zwangere vrouwen tussen. We moeten af van het beeld dat dit virus alleen mensen treft die bijna in het verpleeghuis zitten.”

Volgens het medisch hoofd ic van het UCM Utrecht zouden versoepelingen dan ook ‘raar getimed’ zijn. Zeker nu de drukte toeneemt. In de vier ziekenhuizen in de regio Utrecht alleen al lagen vrijdag ongeveer 206 coronapatiënten, waarvan 63 patiënten op de ic’s.

De Jonge snapt huiver zorgsector

Minister De Jonge gaf aan tafel bij Beau aan de huiveringen van de zorgsector goed te begrijpen. „Die denken ‘versoepelingen? Houd eens op. Kijk eens om je heen’.” De minister stelt dat er momenteel ongeveer 25oo coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. „750 op de IC, elke dag meer, de laatste dagen lopen de cijfers weer op. We denken we dat de derde golf lager zal zijn, maar we zijn nog niet over de piek heen.”

Welke besluiten er dinsdag precies bekend gemaakt zullen worden, tijdens de nieuwe persconferentie, kan De Jonge nog niet zeggen. „Maar ik wil wel toevoegen dat we geen domme dingen gaan doen voor de zorg.”