Kijkers raken niet uitgepraat over bizarre wending in De Verraders

Het wordt met de week spannender, bij De Verraders in huis. Kandidaat na kandidaat valt af, en de ‘getrouwen’ hebben nog maar één verrader ontmaskerd, Diederik Jekel. Hij moest vorige week het programma verlaten. Maar nu vertrouwen de verraders elkaar ook opeens niet meer.



Hoe verder we komen, hoe beter het wordt bij #DeVerraders pic.twitter.com/Kj1avQqNko — Chris (@Also__known__as) April 10, 2021

Wending in De Verraders

Het zit zo: Diederik Jekel moest wel degelijk het programma verlaten, maar er blijven toch drie verraders in het spel. Samantha Steenwijk, die eerder zo fel was op een beslissing van een verrader, neemt de rol van Jekel over. Dat was het idee van verraders Holly Mae Brood en Kees Boot zelf, maar laatstgenoemde heeft daar meteen spijt van. Steenwijk is namelijk enorm fanatiek, en zou alles doen om te winnen.

„Iemand die zegt: ‘Nee joh, iedereen eet uit mijn hand. Ik weet precies wat er speelt.’ Die moet je dus niet in je team hebben.” Volgens hem is Steenwijk inderdaad tot ‘alles’ in staat. Eerder opperde ze al wie nu als eerst naar huis moet: Steven Kazan. Hij was al verdacht en de overige kandidaten vertrouwen Steenwijk ‘blind’. Geen goed nieuws, vindt Boot.



Ik deze aflevering bij de rol van Samantha #DeVerraders pic.twitter.com/rvXcH6do9z — Karin B🌳sklopper (@KarinBosklopper) April 10, 2021

‘Monster in huis gehaald’

Volgens Boot bestaat de mogelijkheid dat zijn nieuwste bondgenoot zich ontpopt tot een Judas. „We hebben een monster in huis gehaald.” Maar dat is precies de taak van de verraders: anderen (en elkaar) verraden. Dat deed Brood ook vorige week bij Jekel. Wetende dat hij inderdaad een van de verraders was, stemde ze op hem zodat ze zelf niet verdacht werd.

En Kees Boot laat makkelijk een paar krokodillentranen vallen als Loek Peters, een vriend van hem, mogelijk het programma moet verlaten. Boot wist allang al dat dat niet zou gebeuren, maar toch komt hij zo onschuldig over. Kijkers raken niet uitgepraat over de meest recente wending in het programma, en schrijven „Samantha moet echt zo snel mogelijk weg”. Ook zij zien dus het gevaar in van deze fanatieke verrader.



Omg Samantha moet echt zo snel mogelijk weg #DeVerraders hopelijk kunnen Kees en Holly dit nog fixen. #foutjebedankt — E v a (@_abcdeva) April 10, 2021

Maar volgens kijkers het allergrootste nadeel aan het programma? Zo lang wachten op de nieuwe aflevering. „Het enige nadeel van #DeVerraders is dat ik NOG EEN HELE WEEK moet wachten om verder te kunnen kijken.”

Een ander is nu al aan het oefenen, mocht er ooit een ON’er (Onbekende Nederlander) versie komen. „Ik ga vast oefenen op mn resting bitch face en misschien mag ik dan mee doen aan de non BN’er versie.”



Het enige nadeel van #DeVerraders is dat ik NOG EEN HELE WEEK moet wachten om verder te kunnen kijken😫😫😫

Vind het een super leuk programma!!@Samantsteenwijk @RTL4 @cis1975 — Bengeltje (@LoveRosco) April 10, 2021



Het is zeker interesting! 😱Ik ga vast oefenen op mn resting bitch face en miss mag ik dan mee doen aan de Non BN-er versie🤔 #deverraders #ikdenknietdatikverzoukomen #gezichtspreektboekdelen — Nona Reina (@NonaReina) April 10, 2021

Wil je de aflevering van De Verraders terugkijken? Dat kan hier.