Honderden mensen demonstreren op Museumplein tegen anti-Aziatisch racisme

Vandaag hebben honderden mensen gedemonstreerd op het Museumplein in Amsterdam, tegen discriminatie van mensen met een Aziatische achtergrond. Volgens de organisatie waren er tegen de vijfhonderd mensen op de manifestatie #StopAsianHate afgekomen.

Twee weken geleden organiseerde een aantal belangenorganisaties van mensen met wortels in Azië een eerste demonstratie op het Museumplein. Aanleiding was toen een schietpartij in de Amerikaanse stad Atlanta in maart, waarbij acht mensen omkwamen. De meeste slachtoffers waren Aziatische vrouwen. Het verbaasde de organisatoren van de demonstratie dat er in Nederland zo weinig aandacht was voor deze slachtoffers en voor anti-Aziatisch racisme.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Protest tegen anti-Aziatisch racisme op het Museumplein: "Het zit diep geworteld"https://t.co/FMsoqhIY5f pic.twitter.com/rXBwusF3pI — AT5 (@AT5) April 10, 2021

‘Aantal incidenten is hoog’

„Incidenten zijn hier ook dagelijkse kost”, zegt Hui-Hui Pan, een van de organisatoren van #StopAsianhate. Dan heeft ze het niet alleen over fysiek geweld, maar ook over discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en etnisch profileren. Tot nu spraken Nederlanders met een Aziatische achtergrond zich daar niet zo over uit, zegt ze, maar de mensen achter deze manifestatie zijn van plan vaker van zich te laten horen.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie, die begon in China, is het anti-Aziatisch racisme sterk gestegen, stelt Hui-Hui Pan. „Vergeleken met andere groepen is het aantal incidenten hoog.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Honderden betogen tegen anti-Aziatisch racisme: ‘we zijn geen virussen’.https://t.co/Ch3TJkPflK Op het Museumplein in Amsterdam is gedemonstreerd tegen anti-Aziatisch racisme en discriminatie. Een paar honderd mensen betoogden daar onder de noemer ‘Stop Asian Hate’. He… pic.twitter.com/JaWTW1yre7 — NL Nieuws (@NieuwsNu123) April 10, 2021

Nieuwe grasmat Museumplein

Deze demonstratie zal voor lange tijd de laatste zijn. Het Museumplein krijgt namelijk een nieuwe grasmat, en is daarom tot juni niet te betreden. Op 20 april gaan de werkzaamheden van start, is te lezen op de website van de gemeente Amsterdam.

Bouwhekken moeten ervoor zorgen dat niemand de grasmat kan betreden. „Na ruim 20 jaar is de grasmat van het Museumplein toe aan vervanging. We voeren deze renovatie vanaf 20 april in 1 keer uit”, schrijft de gemeente op de website. Zo beperken ze de overlast, zeggen ze zelf, tot één periode.