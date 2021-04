Baudet wil informateur Willink hand geven bij gesprek over kabinet

Thierry Baudet wilde informateur Herman Tjeenk Willink vanmorgen een hand geven. Dat gebeurde voorafgaand aan hun gesprek over de kabinetsformatie.

Willink weigerde de hand van Baudet. Overigens kwam de fractieleider van Forum voor Democratie bij zijn afspraak tien minuten te laat.

Baudet post reactie op hand op Twitter

Dat Thierry Baudet gesprekspartner Herman Tjeenk Willink tegen de coronamaatregelen in de hand wilde schudden, levert natuurlijk reacties op. Ook op het te laat komen trouwens, al is de reden daarvan niet bekend. De politicus vindt de coronamaatregelen onzin en houdt zich er sowieso niet aan.

Baudet ging op Twitter zelf (heel kort) op een reactie in.



Baudet wil zakenkabinet zonder Rutte

De fractieleider van Forum voor Democratie wil een zakenkabinet zonder VVD-leider Mark Rutte, zo meldde hij informateur Willink. „Ik heb dat vier jaar geleden ook al voorgesteld”, zei Baudet.

De man met acht zetels wil dat de Tweede Kamer stemt over grote thema’s. „Leg de verkiezingsprogramma’s onder elkaar en kijk waar meerderheden voor zijn. Daar zoek je ministers bij. Dan kun je een neutralere premier hebben, een soort spelverdeler. En dan ga je echte democratie hebben zoals het is bedoeld”, aldus Baudet. Hij hekelde de gesprekken onder „prachtige kroonluchters” als een machtsspelletje van carrièrepolitici.

‘Democratie werkt al decennia niet’

Hij vindt dat de democratie „al decennia lang niet werkt door die coalitieakkoorden en -besprekingen. In feite staat de Kamer vier jaar lang buitenspel. Het Kamerwerk is totaal overbodig en belachelijk. Alles is van tevoren al afgekaart.”

Baudet zei vooraf dat hij tegen de „kartelkardinaal” ging zeggen „dat het nou eens afgelopen moet zijn. U zei net dat ik te laat was. Nou als hij nu tot het inzicht komt dat het al 40 tot 50 jaar lang niet goed functioneert, dan is hij ook rijkelijk laat. Maar ik blijf altijd iedereen een open kans geven.” Na afloop voegde de FVD-leider toe dat hij de informateur „een beetje onderschat” had. „Maar we zijn het totaal niet eens. Dat kan onder beschaafde mensen.”



Willink weet nog niet of Rutte een obstakel is

Informateur Willink weet overigens nog niet of het wantrouwen bij veel partijen jegens VVD-leider Mark Rutte de formatie van een kabinet in de weg staat of niet. Sommige media trekken volgens hem die conclusie, omdat hij eerder deze week zei dat Rutte „niet de enige drager van de huidige bestuursstijl is”.

Maar zelf kan Tjeenk Willink die conclusie „niet tot de zijne rekenen” zolang hij niet klaar is met onderzoeken „of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan”. Hij voert daarvoor gesprekken met alle fractieleiders in de Tweede Kamer. Gisteren was de beurt aan de kleine partijen, vandaag komen alle grote partijen aan bod.