Dit is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer

Vera Bergkamp is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Dat betekent dat de functie voor Khadija Arib na vijf jaar ophoudt. Wie is Bergkamp en wat kunnen we van haar verwachten?

D66’er Vera Bergkamp is tot grote verrassing al in de eerste ronde gekozen tot het nieuwe gezicht van het Nederlandse parlement. Ze kreeg 74 stemmen. Tweede werd zittend voorzitter Khadija Arib van de PvdA (38 stemmen). Martin Bosma van de PVV eindigde zoals al werd verwacht als laatste (27 stemmen).



Trots op onze @Vera_Bergkamp die de nieuwe voorzitter is van de Tweede Kamer! Gefeliciteerd! pic.twitter.com/Ybo7XBe3Cx — D66 (@D66) April 7, 2021

Een teamspeler en verbindende leider. Zo omschrijft Vera Bergkamp (49) zichzelf in haar sollicitatiebrief voor Kamervoorzitter. Kwaliteiten die ze nodig zal hebben, want haar wacht een lastige taak. Ze moet het vertrouwen zien te winnen van een sterk versplinterde Kamer. De PVV vindt dat haar verkiezing ruikt naar koehandel, zei voorman Geert Wilders gisteren. Verder wacht haar een heel lastige kabinetsformatie. Ze heeft daarin een coördinerende rol als voorzitter.

Vera Bergkamp nieuwe voorzitter

Als voorzitter van de Tweede Kamer geeft Bergkamp ook leiding aan het dagelijks bestuur van de Kamer en aan een ambtelijke organisatie van zo’n achthonderd werknemers. Daar ligt een volgende grote opdracht. Deze zomer moet de Kamer namelijk verhuizen naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken.

In die tijd wordt het hele complex rond het Binnenhof gerenoveerd. Het afgelopen jaar leidde de voorgenomen verhuizing tot de nodige irritatie tussen haar voorganger Arib en het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de operatie leidt.

Deze ingrijpende operatie zal veel van de talenten van Bergkamp vragen. Maar ze beschikt over de nodige ervaring. Zo was ze al ondervoorzitter van de Kamer en zat ze jaren in het dagelijks bestuur van de Kamer. Eerder gaf ze leiding aan de belangenorganisatie COC en was ze directeur bij de Sociale Verzekeringsbank.

Vera Bergkamp zit sinds 2012 in de Tweede Kamer

Bergkamp zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Ze voerde daar het woord over de langdurige zorg en het coronabeleid. Ook maakte ze zich sterk voor legalisering van softdrugs en modernisering van het familierecht. Bij dat laatste gaat het onder meer om het regelen van het meerouderschap.

De geboren en getogen Amsterdamse noemt in haar sollicitatiebrief een aantal zaken waar ze zich op wil richten als Kamervoorzitter. Ze wil het dualisme (het kabinet regeert en de Kamer controleert) versterken en de ambtelijke organisatie van de Kamer „blijvend professionaliseren”.

In het debat dat vandaag de hele dag duurde, vertelde ze dat ze wil inzetten op samenwerking. Ze staat open voor nieuwe ontwikkelingen zoals een digitaal quorum en digitaal stemmen. Ook belooft Bergkamp vergaderingen meer structuur te geven.



Ik stel mij kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Waarom 👇🏽

– Onze positie versterken, mede obv de Commissies van Dam en Bosman

– De waardigheid v/h debat én ruimte voor alle 17 partijen borgen

– Versterken van de ambtelijke organisatie

Lees meer 👇🏽 pic.twitter.com/a82KtD4H67 — Vera Bergkamp (@Vera_Bergkamp) April 6, 2021

Bergkamp heeft een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. Haar vader was verkoper van sanitair en haar moeder werkte in een lederwarenzaak, vertelde ze twee jaar geleden in Het Parool. Ze is getrouwd en heeft twee dochters.