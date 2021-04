Horecaondernemer bij Beau: ‘Ik kan vier gasten bedienen op het terras’

Afgelopen dinsdag, toen demissionair premier Rutte versoepelingen aankondigde, waren veel mensen blij. Eindelijk weer een biertje op het terras, en geen avondklok meer. Maar Diederik Gommers zei gisteren dat hij het somber inziet, en dat we mogelijk afstevenen op code zwart. Voor horecaondernemers, waarvan een gisteren bij Beau aanschoof, is alleen het openen van de terrassen niet genoeg.

„Met die anderhalve meter blijven nog twee tafels over waar ik per tafel twee gasten aan mag zetten”, zei Tess Posthumus, eigenaresse van een cocktailbar. „Vier gasten kan ik dus bedienen op het terras. Dat zijn heel dure cocktails als je een beetje uit het rood wil.” En daar komt ook nog eens bij dat terrassen slechts van 12.00 uur tot 18.00 uur geopend mogen zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We hebben er allemaal zin in, en vanaf woensdag kan het weer: de terrassen op! Ondertussen lijkt de situatie op de IC's nog altijd niet de goede kant op te gaan. Aan tafel horecaondernemers Cas Jansen en Tess Posthumus. #BEAU pic.twitter.com/IbWJgr4h5V — BEAU (@BeauRTL) April 23, 2021

Horecaondernemer bij Beau: ‘Kijk naar kortingen van bovenaf’

Maar Posthumus heeft wel een idee over hoe het beter kan. Niet per se over de terrassen of versoepelingen, maar hoe horecaondernemers geholpen kunnen worden met de kosten. Zij heeft namelijk twee zaken, waarvan een die ‘nieuw’ genoeg is dat ze geen steun krijgt vanuit de overheid. „Het gaat niet alleen om je personeel en je omzetverlies”, begint ze. „Ik wil niet meer geld van de belastingbetaler, maar mijn vraag is: ‘Waarom wordt er op lange termijn niet meer nagedacht?’.”

De horeca is al dik een jaar dicht, met een kleine tussenpauze in de zomer. Maar met al die regelgeving, zegt Posthumus, kon je als bar toen ook geen positieve cijfers draaien. „Waarom verleggen we niet een deel van de kosten?”, vraagt ze zich dan ook af bij Beau. „Je hoort mensen nooit over een van bovenaf geïnstrueerde huurkorting. Pandeigenaar van de zaak waarvoor ik geen tegemoetkoming krijg, is gemeente Amsterdam. Wij moeten al deze hele tijd 100 procent alles betalen.” Ook vraagt ze elke keer als ze de huur moet betalen, of ze geen korting kan krijgen. Maar daar krijgt ze vaak niet eens een respons op.

„Dat méén je niet?”, vraagt Beau, verontwaardigd. Maar Posthumus gaat door: „Waarom kijken we niet naar de pandeigenaren, dat die de lasten van de horecaondernemer delen”, noemt ze als één van de mogelijke oplossingen. Maar met de huur van het pand is het nog niet gedaan. Er zijn namelijk ook servicekosten en abonnementskosten die ze moet betalen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De heropening van de terrassen is niet voor elke horecaondernemer goed nieuws, aldus Tess Posthumus. "Ik kan vier gasten bedienen. Dat zijn heel dure cocktails als je uit het rood wilt." #BEAU pic.twitter.com/P3RQwHsEiP — BEAU (@BeauRTL) April 23, 2021

Ziekenhuisvoorzitter: ‘Zitten dicht tegen code zwart’

Aan tafel zat ook David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland Ziekenhuis. Afgelopen maandag schoof hij ook al aan bij Beau, toen ging het over de vaccins. Gisteravond benadrukte hij nogmaals de druk waaronder ziekenhuismedewerkers moeten werken de laatste tijd: „Het water staat ons nog iets hoger aan de lippen dan eerder deze week.” Dat water ging, volgens Jongen, „bijna over de onderlip heen”.

In het Zuyderland Ziekenhuis zijn 44 intensive care bedden. Daarvan was er gisterochtend slechts één leeg. „Dat werden twee lege bedden, en toen ik hier naartoe reed lagen we weer helemaal vol”, zei de bestuursvoorzitter bij Beau. Wel is er nog een noodbed, voor het geval dat iemand van de ‘gewone’ afdeling opeens naar de ic moet.

„Als dit niet omlaag gaat”, zei Jongen, wijzend op de besmettingscijfers, „dan ben ik het helemaal met Gommers eens en dan gaan wij een code zwart zien.” Maar volgens Beau hebben we nu al te maken met een code zwart. „Als jij een triageteam hebt klaarstaan, houd je er rekening mee dat je moet beslissen tussen leven en dood”, zegt hij. Maar volgens de bestuursvoorzitter is het enige verschil met een ‘echte’ code zwart, dat dat landelijk wordt afgekondigd. En dat is op dit moment niet zo, maar „we zitten er heel dicht tegenaan”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Het water staat nog iets hoger aan de lippen dan eerder deze week", aldus David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. "We zitten heel erg dicht tegen code zwart." #BEAU pic.twitter.com/326o1i8Kvy — BEAU (@BeauRTL) April 23, 2021

Wil je Beau terugkijken? Dat kan hier.